Averea germanilor atinge un record istoric: economiile private depășesc pragul de 10.000 de miliarde de euro

Gospodăriile germane au economisit, în medie, 270 de euro lunar per locuitor

În 2025, rata de economisire a populației germane a fost estimată la 10,4% din venitul disponibil, conform datelor pentru primele trei trimestre ale anului. Deși mai mică decât rata de 11,2% din 2024, aceasta rămâne peste media pe termen lung de 10,3% din perioada anterioară pandemiei. În termeni practici, gospodăriile germane au economisit, în medie, 270 de euro lunar per locuitor.

„Avansul averii a fost mai lent decât în 2024”, a explicat economistul băncii DZ Bank, Michael Stappel pentru site-ul postului tv german N-TV.de. Cu toate acestea, situația a fost „destul de dinamică”, grație „nivelului ridicat de economisire al gospodăriilor”, considerat un „factor esențial de creștere”.

Al treilea an consecutiv cu creșteri semnificative pe burse

Piața de capital a contribuit semnificativ la creșterea averii, în pofida unei reticențe generale față de investițiile bursiere. „2025 a fost al treilea an consecutiv cu creșteri semnificative pe burse,” a menționat Stappel. Indicele german DAX a închis anul 2025 la aproximativ 24.500 de puncte, marcând o creștere de 23% față de 2024. Potrivit calculelor DZ Bank, câștigurile cumulate de pe piețele de capital au contribuit cu aproximativ 290 de miliarde de euro la creșterea averii private.

Averea germanilor va continua să crească bine și în 2026

Pentru anul 2026, Stappel prognozează o creștere de 5% a averii private, estimată să atingă 10,5 trilioane de euro. Totuși, economiile ar putea crește mai lent din cauza unor factori precum războiul din Ucraina, politica comercială a fostului președinte american Donald Trump, deficitul de infrastructură în Germania și temerile legate de pierderea locurilor de muncă în sectoarele industriale cheie. În ciuda acestor provocări, „economiile private vor rămâne la nivelul anului precedent”, a spus Stappel.

Economiile private germane, deținute covârșitor de cei bogați

Deși totalul averii private din Germania este impresionant, distribuția sa este dezechilibrată. Conform datelor Bundesbank, jumătate din această avere este deținută de cei mai bogați 10% din gospodării, adică aproximativ patru milioane de familii care controlează împreună cinci trilioane de euro. Aceștia beneficiază mai mult de pe urma investițiilor în acțiuni și fonduri.

În schimb, aproximativ 20 de milioane de gospodării, aflate la baza piramidei sociale, dețin doar 8% din averea totală. Veniturile reduse, cheltuielile mai mari pentru consum și investițiile minime în active mai profitabile îi exclud pe aceștia de la câștigurile generate pe piețele bursiere.

Datele oficiale privind evoluția averii gospodăriilor private în ultimul trimestru din 2025 sunt așteptate să fie publicate de Deutsche Bundesbank la sfârșitul lunii aprilie. Atât DZ Bank, cât și Bundesbank includ în analizele lor numerarul, depozitele bancare, valorile mobiliare precum acțiunile și fondurile, precum și creanțele față de asigurări, excluzând însă proprietățile imobiliare.

Fabrica Gigafactory Berlin-Brandenburg a producătorului american de automobile electrice Tesla. Foto: Hepta

Economia Germaniei a funcționat cu frâna de mână trasă în 2025

Cu toate acestea, Germania, cea mai mare economie a Europei, se confruntă cu o perioadă dificilă de stagnare economică. Potrivit Euronews, țara nu a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii cinci ani.

Această situație marchează o schimbare drastică pentru o națiune care a dominat comerțul mondial cu produse industriale și mașini de lux în mare parte a acestui secol.

Principalul motiv al stagnării economiei l-a reprezentat decizia Moscovei de a întrerupe livrările de gaze naturale către Germania în urma invaziei Ucrainei. Modelul de afaceri german se baza pe energie ieftină pentru producția industrială destinată exportului. Prețurile la gaz și electricitate au crescut vertiginos, afectând industriile energointensive precum oțelul, îngrășămintele, chimicalele și sticla. Germania a fost nevoită să se orienteze către gaz natural lichefiat importat, care este mai scump.

Experții germani sugerează că Germania ar trebui să se concentreze pe industrii inovatoare și să faciliteze tranziția lucrătorilor către sectoare cu perspective de viitor. Perspectivele afacerilor germane rămân sumbre, 60% dintre companii dând vina pe politică.

Top 10 economii ale lumii

La nivel global, Germania ocupă locul trei într-un top dominat de state din Europa și Asia.

Statele Unite ale Americii 30.616 miliarde de dolari China 19.399 de miliarde de dolari Germania 5.014 miliarde de dolari Japonia 4.280 de miliarde de dolari India 4.125 de miliarde de dolari Regatul Unit 3.959 de miliarde de dolari Franța 3.362 de miliarde de dolari Italia 2.544 de miliarde de dolari Rusia 2.541 de miliarde de dolari Canada 2.284 de miliarde de dolari