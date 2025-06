„Această măsură a aplicat-o Venezuela. Vrem să facem România ca Venezuela? Aplicăm o asemenea taxă, care este o chestiune absurdă. Cine spune aşa ceva, nu înţelege ce înseamnă economia de piaţă. Îşi imaginează că ia măsuri în care banii vor veni din cer. Noi avem cea mai mică monetizare din toată Uniunea Europeană şi vrem să taxăm tocmai activitatea bancară?”, a spus Rădulescu.

„Dar cine a făcut în Europa asta aşa ceva vreodată? Vrem să fim Venezuela, cre a aplicat această măsură? Dacă noi vrem să aducem ţara la nivelul Venezuelei, asta facem. Este o aberaţie! Nici nu vreau să discut despre aşa ceva. Aş vrea să vorbim despre lucrurile serioase, despre lucrurile care trebuie făcute, nu despre aberaţii pe care le spun nişte oameni care habar nu au ce vorbesc” Eugen Rădulescu, consilier BNR

Copie după Slovacia

Libertatea a scris anterior că o astfel de taxă pe tranzacții a fost impusă de către Slovacia, după ce actual premier Robert Fico a revenit la putere.

O taxă pe tranzacțiile bancare a fost propusă în lista măsurilor analizate de cele patru partide pro-europene, respectiv PSD, PNL, UDRM și USR.

PNL acuză că UDMR a venit cu propunerea, în timp ce UDMR nu recunoaște paternitatea ideii.

Nu încasăm 9 miliarde de euro din TVA!

Rădulescu a precizat că cea mai mare problemă a României este neîncasarea taxelor actuale de către Fisc.

„ANAF trebuie profesionalizată şi scoasă de sub influenţe politice sau de altă natură care o transformă într-un rateu de proporţii. Trebuie o reformă drastică. Vorbim despre neîncasare de TVA de 9 miliarde de euro în fiecare an. Eu am spus, la un moment dat, că sunt 9 miliarde de lei. Nu! Am greşit! Erau 9 miliarde de euro”, a acuzat Rădulescu.

„Statul se lasă jefuit”

„Am crezut că suma ar fi în lei, pentru că mi se pare imposibil ca statul român să se lase jefuit cu sume de această proporţie şi să nu facă nimic. Ridicăm din umeri. Noi nu încasăm 30% din TVA. Media Uniunii Europene este de 6%. În Ungaria este 2,3%. Noi nu încasăm 30%. Şi vorbim despre alte formule de a încasa bani la buget când avem această formidabilă hemoragie? Bulgaria are vreo 7% din TVA neîncasat. Bulgaria va intra în euro. Noi stăm pe margine şi ne uităm”, a mai spus oficialul.

Taxare inversă la TVA

Consilierul spune că pentru TVA mai există şi soluţia taxării inverse, care se aplică şi în România pentru câteva produse.

„Această taxare inversă nu este aplicată pe toate produsele odată, dar se poate extinde procedeul. Dar cel mai important lucru ar fi profesionalizarea şi depolitizarea ANAF. În momentul în care ai mari fraude la ANAF, iar tu te faci că te uiţi în altă direcţie, este absurd. Vreau să spun că şi dacă se ia această decizie pentru ANAF, tot nu se va rezolva în câteva minute, nu se va rezolva de azi pe mâine, admiţând că va exista o decizie politică pentru depolitizarea ANAF. Şi atunci cred că nu există alternativă la creşterea unor taxe şi accize”, a precizat Rădulescu.

Taxa de solidaritate, alt scandal

Întrebat ce părere are despre taxa de solidaritate, Rădulescu a răspuns: „În primul rând, se evită discuţia pe subiectele care pot fi rezolvate. ANAF-ul nu este în stare să încaseze TVA şi o să fie în stare să încaseze nu ştiu ce taxe de solidaritate? ANAF-ul trebuie să înveţe să-şi facă treaba, să facă ceea ce are de făcut şi după aceea să inventăm taxe care nu există în Europa. În schimb, avem TVA în România, în medie, de 14%. Noi nu ne gândim să mărim TVA cu două puncte procentuale, care n-ar fi o gaură în cer, corelat cu eliminarea unora din reducerile de taxe, toate celelalte, în afară de cea pentru alimente de bază şi medicamente”.

Taxa de solidaritate ar urma să fie de 16% și ar fi plătită de cei care au venituri de peste 10.000 de lei net pe lună.

TVA crescut de la 9% la 19% în turism

Eugen Rădulescu a completat că, zilele trecute, a auzit că în sectorul restaurante şi hoteluri ar fi „o mare tragedie dacă creşte TVA” şi că atunci „vor merge să facă activitatea la negru”.

„Deci, cu alte cuvinte, ne ameninţă că în cazul în care plătesc, ca toată lumea, taxele care se plătesc în toată lumea, atunci ei devin infractori”, a acuzat Rădulescu.

Vacanţele s-ar putea scumpi, dar Rădulescu spune că cei din sectorul de hoteluri, restaurante și cafenele ar trebui „să înveţe să facă lucrurile mai eficient, mai cu grijă pentru consumator”.

„Există lucruri care se pot face şi nu să primească ajutoare sociale care sunt complet nejustificate. Asta a fost justificat în timpul pandemiei. A trecut pandemia de patru ani. Nu ar trebui să existe scheme de sprijin, cu excepţia unor limite foarte foarte strânse, cum este în cazul alimentelor de bază şi al medicamentelor. Nimic altceva”, a mai spus Rădulescu.

Accize mai mari

Consilierul a adăugat că ar trebui mărite accizele pe tutun, pe alcool, pe combustibil, chiar pe băuturile răcoritoare cu zahăr, menţionând că toate acestea „s-ar vedea imediat în venituri mai mari”.

Creșterea accizelor este și ea între propunerile discutate.

Impozitul progresiv, „obsesia pe care o are stânga”

În legătură cu rămânerea la cota unică de impozitare sau introducerea impozitului progresiv, Rădulescu spune că ANAF „nu este în stare” să încaseze cel mai simplu impozit de pe lume şi se vrea impozit pe venituri.

„ANAF nu este în stare să încaseze cel mai simplu impozit de pe lume şi noi vrem impozit pe venituri, când noi nu suntem în stare să ştim ce venituri au oamenii. Ca să poţi să faci un impozit progresiv, trebuie să ai venitul global. Mai angajăm încă 50.000 de oameni la ANAF şi rezolvăm problema obsesiei pe care o are stânga, ca nu cumva cineva să câştige din muncă. Trebuie să câştigăm numai ăia care nu plătim TVA, care furăm statul neplătind TVA”, acuză acesta.

El spune că toată Europa civilizată are impozit progresiv, dar aceeași Europă are și colectare bună la TVA.

„Asta cu impozitul progresiv, spunem, toată Europa civilizată are impozit progresiv. Da, aşa este. Dar toată Europa civilizată nu lucrează manual la ANAF şi toată Europa civilizată are neplată de TVA de 6%. Noi avem 30%. Hai să rezolvăm problemele care sunt grave în economie şi după aceea ne gândim la cai verzi pe pereţi”, mai spune Rădulescu.

Reformarea ANAF

Acesta spune că trebuie să fie reformat Fiscul, locul de unde se fură banii prin rețele clientelare.

„Nu a existat niciun fel de voinţă politică pentru reformarea ANAF. Oameni care să poată face treabă la ANAF există şi în interiorul instituţiei şi în afara acesteia. Doar că voinţa politică a fost «de acolo furăm». Haideţi să nu mai ne uităm după deget. În momentul în care nu încasezi 9 miliarde de euro pe an şi te gândeşti să faci altceva, numai să-i laşi pe ăia acolo, să nu te atingi de hoţia aceasta uriaşă, este strigător la cer”, a conchis Eugen Rădulescu.