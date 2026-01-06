Evitați drumurile greu accesibile

Într-un mesaj postat pe pagina de Faceook, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență(IGSU recomandă tuturor celor care intenționează să călătorească în această noapte, precum și în zilele următoare, să se informeze în prealabil cu privire la traseele alese și să evite drumurile greu accesibile.

„Totodată, înainte de plecare, asigurați-vă că sistemul de încălzire al autovehiculului funcționează corespunzător și că acesta este echipat adecvat pentru circulația în condiții de iarnă. În cazul intensificării vântului, este recomandat să rămâneți în spații închise care oferă protecție și să evitați deplasarea în apropierea panourilor publicitare, copacilor sau stâlpilor de electricitate ce pot fi doborâți”, au transmis reprezentanții IGSU.

Avertizare ANM de fenomene meteo extreme în 30 de județe

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți. o avertizare de fenomene meteo extreme în următoarele zile, pentru 30 de județe. Meteorologii anunță ninsori puternice, un strat de zăpadă de până la 50 de centimetri, polei și viscol.

Potrivit ANM, temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă de 10-40 l/mp. Acestea vor fi mixte și va fi polei, în cursul zilei de 6 ianuarie în Banat, Crișana, Maramureș, nordul și vestul Transilvaniei, apoi treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent de 15-30 cm.

În Moldova, precum și în centrul, sudul și estul Transilvaniei temporar vor fi precipitații mixte și se va depune polei. La munte vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 30-50 cm.

Totodată, ANM a actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 6 ianuarie – 1 februarie 2026. Potrivit specialiștilor, până la data de 11 ianuarie, temperaturile vor oscila între -7 și 4 grade Celsius, 9 ianuarie fiind cea mai rece zi. Din 12 ianuarie, valorile termice vor avea tendința de creștere, ajungând spre 9… 10 grade Celsius în sud-est. În zonele de munte vor predomina ninsorile, unde stratul de zăpadă va fi în creștere.







