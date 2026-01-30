Avionul de tip USAF WC-135R Constant Phoenix, folosit pentru detectarea particulelor radioactive din atmosferă, a aterizat la baza aeriană americană RAF Mildenhall din Suffolk, în estul Angliei.

Aterizarea acestei aeronave militare în Europa are loc pe fondul intensificării zvonurilor potrivit cărora administrația Trump ar lua în considerare un atac asupra Iranului, după ce armata americană a lovit în vara anului trecut trei instalații nucleare ale regimului de la Teheran.

Un detector nuclear a fost trimit în Orientul Mijlociu cu câteva zile înainte de bombardamentele din vara anului trecut

În timp ce armata americană adună forțe în apropiere de Iran, președintele Donald Trump avertizează regimul islamic de la Teheran că „timpul se scurge” și îi cere să încheie un acord asupra programului său nuclear.

Așa-numitul „detector nuclear”, operat de Escadrila 45 de Recunoaștere, ar fi fost desfășurat de Statele Unite în Orientul Mijlociu cu câteva zile înainte de bombardamentele de anul trecut.

Aeronava a mai aterizat în Marea Britanie în ianuarie 2022, cu câteva săptămâni înainte ca Rusia să lanseze un război la scară largă împotriva Ucrainei.

Motivul sosirii sale în Marea Britanie este neclar. Însă surse din domeniul apărării subliniază că prezența aeronavei nu indică neapărat o acțiune militară imediată.

„Zboară în jurul lumii. Se asigură că nu au loc teste la sol, ceea ce ar încălca acordurile”, spune o sursă citată de The Telegraph.

Țările arabe fac lobby ca Trump să nu ordone un atac

Surse diplomatice europene au declarat miercuri seara pentru The Telegraph că nu este clar dacă Trump va ordona un atac militar împotriva Iranului. Cu toate acestea, această posibilitate nu este exclusă.

Arabia Saudită a trimis mediatori la Washington, în timp ce Israelul a transmis informații despre posibile ținte din interiorul Iranului.

Rosatom și-a pregătit personalul pentru evacuare

Aleksei Lihacev, șeful corporației nucleare ruse de stat, a declarat că Moscova este pregătită să-și evacueze personalul de la centrala nucleară Bushehr.

Mai multe surse regionale și-au exprimat îngrijorarea că atacurile americane s-ar putea întoarce împotriva unei mișcări de contestare din Iran deja traumatizată de cea mai sângeroasă represiune de la Revoluția Islamică din 1979, în loc să încurajeze noi proteste.

De altfel, aliații regionali ai Americii insistă pe izolarea regimului în locul colapsului, temându-se că tulburările dintr-o națiune de peste 90 de milioane de locuitori ar putea declanșa instabilitate dincolo de granițe. În același timp, aliații sunt îngrijorați de potențiale represalii din partea Iranului. Patru țări fac lobby în special, și anume Arabia Saudită, Egipt, Oman și Qatar.

Diplomații occidentali avertizează la rândul lor că un Iran fracturat ar putea intra într-un război civil precum cel din Irakul de după 2003.