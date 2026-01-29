Posibilele opțiuni ale lui Donald Trump

Două surse americane familiarizate cu discuţiile referitoare la Iran au declarat pentru Reuters că liderul republican de la Casa Albă își doreşte să creeze condiţii pentru „schimbarea regimului” de la Teheran, după ce mişcarea de contestare naţională izbucnită pe 28 decembrie 2025 a fost înăbuşită în sânge, cu mii de protestatari uciși.

Potrivit surselor citate de Reuters, Trump analizează opţiuni de a lovi comandanţii şi instituţiile pe care administrația sa le consideră responsabile pentru violenţe, pentru a le da iranienilor încrederea că pot să scape de regim.

Una dintre surse a declarat că opţiunile discutate de consilierii lui Trump includ şi un atac mult mai amplu, menit să aibă un impact de durată, posibil împotriva rachetelor balistice care pot lovi aliaţii Americii din Orientul Mijlociu sau împotriva programului nuclear militar dezvoltat de regimul de la Teheran.

Donald Trump nu a luat încă o decizie finală cu privire la cursul acţiunii, nici măcar dacă va urma calea militară.

Riscurile unui atac militar

Sosirea portavionului USS Abraham Lincoln și a grupului său aeronaval în Orientul Mijlociu a extins capacităţile lui Trump de a lua măsuri militare, după ce președintele american a ameninţat în repetate rânduri cu o intervenţie din cauza reprimării protestelor.

Patru oficiali arabi, trei diplomaţi occidentali şi o sursă occidentală bine plasată, ale căror guverne au fost informate cu privire la discuţii, au declarat pentru Reuters că sunt îngrijoraţi că, în loc să aducă oamenii în stradă, astfel de atacuri ar putea slăbi o mişcare deja lovită de cea mai sângeroasă represiune comisă în Iran de la instaurarea regimului islamic în 1979.

Oficiali israelieni și saudiți, în vizită la Washington D.C.

În acest context, administrația americană găzduiește oficiali de rang înalt din armatele și serviciile secrete ale Israelului și Arabiei Saudite pentru discuții cu privire la Iran.

Un oficial iranian de rang înalt a declarat la rândul lui pentru Reuters că Iranul „se pregăteşte pentru o confruntare militară, utilizând în acelaşi timp canalele diplomatice”. Cu toate acestea, administrația Trump nu dă dovadă de deschidere faţă de diplomaţie, acuză el.

Donald Trump a îndemnat miercuri Iranul să se aşeze la masa negocierilor şi să încheie un acord privind programul său nuclear, avertizând că, în caz contrar, orice atac viitor al SUA va fi „mult mai grav” decât campania de bombardamente care a vizat din iunie 2025 trei situri nucleare.

Regimul de la Teheran insistă că programul său nuclear este civil și se declară pregătit pentru un dialog „bazat pe respect şi interese reciproce”. În cazul unui atac, Iranul va răspunde „cum nu a mai făcut până acum”, după cum a transmis miercuri misiunea iraniană la ONU.

Cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite nu a detaliat public ce anume urmăreşte în cadrul unui eventual acord cu regimul din Iran. Punctele de negociere anterioare ale administraţiei sale au inclus interzicerea Iranului de a îmbogăţi independent uraniu şi restricţii în domeniul rachetelor balistice cu rază lungă de acţiune, precum şi măsuri vizând reţeaua de grupări armate pe care regimul de la Teheran le susţine în Orientul Mijlociu, notează Reuters.

Evaluările Israelului

Un oficial israelian de rang înalt a declarat pentru Reuters că responsabilii de securitate și apărare din țara sa nu cred că atacurile aeriene pot răsturna singure regimul din Iran, dacă acesta este obiectivul administrației Trump.

„Dacă vrei să răstorni regimul, trebuie să trimiţi trupe pe teren”, spune acest oficial, menţionând că, chiar și dacă Ali Khamenei ar fi lichidat, Iranul „ar avea un nou lider în locul său”.

Doar o combinaţie de presiune externă şi o opoziţie internă organizată ar putea schimba traiectoria politică a Iranului, subliniază el.

Repetarea scenariului venezuelean?

Oficialul israelian consideră că regimul de la Teheran este slăbit de tulburările sociale și criza economică profundă care le-a cauzat, dar rămâne ferm la putere. Serviciile secrete americane au ajuns la o concluzie similară.

O sursă occidentală nu exclude ca Donald Trump să urmărească aplicarea modelului venezuelean în Iran, adică să mizeze mai degrabă pe o schimbare a conducerii decât pe răsturnarea regimului islamic.

