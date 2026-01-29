Posibilele opțiuni ale lui Donald Trump

Două surse americane familiarizate cu discuţiile referitoare la Iran au declarat pentru Reuters că liderul republican de la Casa Albă își doreşte să creeze condiţii pentru „schimbarea regimului” de la Teheran, după ce mişcarea de contestare naţională izbucnită pe 28 decembrie 2025 a fost înăbuşită în sânge, cu mii de protestatari uciși.

Potrivit surselor citate de Reuters, Trump analizează opţiuni de a lovi comandanţii şi instituţiile pe care administrația sa le consideră responsabile pentru violenţe, pentru a le da iranienilor încrederea că pot să scape de regim.

Una dintre surse a declarat că opţiunile discutate de consilierii lui Trump includ şi un atac mult mai amplu, menit să aibă un impact de durată, posibil împotriva rachetelor balistice care pot lovi aliaţii Americii din Orientul Mijlociu sau împotriva programului nuclear militar dezvoltat de regimul de la Teheran.

Donald Trump nu a luat încă o decizie finală cu privire la cursul acţiunii, nici măcar dacă va urma calea militară.

Riscurile unui atac militar

Sosirea portavionului USS Abraham Lincoln și a grupului său aeronaval în Orientul Mijlociu a extins capacităţile lui Trump de a lua măsuri militare, după ce președintele american a ameninţat în repetate rânduri cu o intervenţie din cauza reprimării protestelor.

Patru oficiali arabi, trei diplomaţi occidentali şi o sursă occidentală bine plasată, ale căror guverne au fost informate cu privire la discuţii, au declarat pentru Reuters că sunt îngrijoraţi că, în loc să aducă oamenii în stradă, astfel de atacuri ar putea slăbi o mişcare deja lovită de cea mai sângeroasă represiune comisă în Iran de la instaurarea regimului islamic în 1979.

Oficiali israelieni și saudiți, în vizită la Washington D.C.

În acest context, administrația americană găzduiește oficiali de rang înalt din armatele și serviciile secrete ale Israelului și Arabiei Saudite pentru discuții cu privire la Iran.

Un oficial iranian de rang înalt a declarat la rândul lui pentru Reuters că Iranul „se pregăteşte pentru o confruntare militară, utilizând în acelaşi timp canalele diplomatice”. Cu toate acestea, administrația Trump nu dă dovadă de deschidere faţă de diplomaţie, acuză el.

Donald Trump a îndemnat miercuri Iranul să se aşeze la masa negocierilor şi să încheie un acord privind programul său nuclear, avertizând că, în caz contrar, orice atac viitor al SUA va fi „mult mai grav” decât campania de bombardamente care a vizat din iunie 2025 trei situri nucleare.

Regimul de la Teheran insistă că programul său nuclear este civil și se declară pregătit pentru un dialog „bazat pe respect şi interese reciproce”. În cazul unui atac, Iranul va răspunde „cum nu a mai făcut până acum”, după cum a transmis miercuri misiunea iraniană la ONU.

Cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite nu a detaliat public ce anume urmăreşte în cadrul unui eventual acord cu regimul din Iran. Punctele de negociere anterioare ale administraţiei sale au inclus interzicerea Iranului de a îmbogăţi independent uraniu şi restricţii în domeniul rachetelor balistice cu rază lungă de acţiune, precum şi măsuri vizând reţeaua de grupări armate pe care regimul de la Teheran le susţine în Orientul Mijlociu, notează Reuters.

Evaluările Israelului

Un oficial israelian de rang înalt a declarat pentru Reuters că responsabilii de securitate și apărare din țara sa nu cred că atacurile aeriene pot răsturna singure regimul din Iran, dacă acesta este obiectivul administrației Trump.

„Dacă vrei să răstorni regimul, trebuie să trimiţi trupe pe teren”, spune acest oficial, menţionând că, chiar și dacă Ali Khamenei ar fi lichidat, Iranul „ar avea un nou lider în locul său”.

Doar o combinaţie de presiune externă şi o opoziţie internă organizată ar putea schimba traiectoria politică a Iranului, subliniază el.

Repetarea scenariului venezuelean?

Oficialul israelian consideră că regimul de la Teheran este slăbit de tulburările sociale și criza economică profundă care le-a cauzat, dar rămâne ferm la putere. Serviciile secrete americane au ajuns la o concluzie similară.

O sursă occidentală nu exclude ca Donald Trump să urmărească aplicarea modelului venezuelean în Iran, adică să mizeze mai degrabă pe o schimbare a conducerii decât pe răsturnarea regimului islamic.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 Știri Imobiliare.ro: Noi reguli așteptate pe piața imobiliară. Balanța se înclină în favoarea cumpărătorilor
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viorica de la Clejani a făcut anunțul care a înmărmurit pe toată lumea: „Pentru mine, Fulgy nu mai există. Mă lepăd!”. A rupt orice legătură cu fiul ei, dar ce tocmai s-a aflat din familia lor întrece orice imaginație
Viva.ro
Viorica de la Clejani a făcut anunțul care a înmărmurit pe toată lumea: „Pentru mine, Fulgy nu mai există. Mă lepăd!”. A rupt orice legătură cu fiul ei, dar ce tocmai s-a aflat din familia lor întrece orice imaginație
Soția lui Emil Constantinescu, mereu rafinată și extrem de discretă, surprinde din nou! Un detaliu necunoscut până acum despre Nadia a devenit subiectul momentului
Unica.ro
Soția lui Emil Constantinescu, mereu rafinată și extrem de discretă, surprinde din nou! Un detaliu necunoscut până acum despre Nadia a devenit subiectul momentului
A treia eliminare la Power Couple Sezonul 3! Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: „Avem lacrimi în suflet pentru că nu putem merge mai departe…”
Elle.ro
A treia eliminare la Power Couple Sezonul 3! Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: „Avem lacrimi în suflet pentru că nu putem merge mai departe…”
gsp
Opinie| „Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
GSP.RO
Opinie| „Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
GSP.RO
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
Parteneri
Ultima oră! Oana Ioniță, verdict decisiv după războiul pe copil cu fostul soț! Fiul de 11 ani, scos din mijlocul scandaluli! Neașteptat ce a decis instanța
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Oana Ioniță, verdict decisiv după războiul pe copil cu fostul soț! Fiul de 11 ani, scos din mijlocul scandaluli! Neașteptat ce a decis instanța
WOW, ce casă! A ieșit exact cum au visat! ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple și-au construit locuința visurilor, iar rezultatul e de revistă
Avantaje.ro
WOW, ce casă! A ieșit exact cum au visat! ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple și-au construit locuința visurilor, iar rezultatul e de revistă
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Alexandra Penciuc, regizoarea spectacolului „(the) Woman”: „Trăim încă într-o societate profund tradițională, în care nu există cu adevărat loc pentru toată lumea”
Interviu
Știri România 16:00
Alexandra Penciuc, regizoarea spectacolului „(the) Woman”: „Trăim încă într-o societate profund tradițională, în care nu există cu adevărat loc pentru toată lumea”
O mașină murdară poate fi respinsă la ITP. Care sunt amenzile pentru mizeria depusă pe caroserie, roţi sau parbriz
Știri România 15:43
O mașină murdară poate fi respinsă la ITP. Care sunt amenzile pentru mizeria depusă pe caroserie, roţi sau parbriz
Parteneri
NATO, aproape de implozie. Orizontul de timp uriaș ca UE să se descurce fără SUA: „E o inflamare tactică pe momentul lansării SAFE”
Adevarul.ro
NATO, aproape de implozie. Orizontul de timp uriaș ca UE să se descurce fără SUA: „E o inflamare tactică pe momentul lansării SAFE”
Crescut doar de mamă, unul dintre tinerii din microbuzul cu fanii lui PAOK a murit în același loc ca tatăl lui: ”Mi-am pierdut băiețelul cu ochi verzi”
Fanatik.ro
Crescut doar de mamă, unul dintre tinerii din microbuzul cu fanii lui PAOK a murit în același loc ca tatăl lui: ”Mi-am pierdut băiețelul cu ochi verzi”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Parteneri
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Elle.ro
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Ce a răspuns Cătălin Măruță atunci când fiica lui, Eva, l-a întrebat dacă participă la „Asia Express”, show difuzat la Antena 1. „Pentru experiență”
Stiri Mondene 15:46
Ce a răspuns Cătălin Măruță atunci când fiica lui, Eva, l-a întrebat dacă participă la „Asia Express”, show difuzat la Antena 1. „Pentru experiență”
Reacția pe care a avut-o mama lui Cătălin Măruță când a aflat că fiul ei nu va mai avea emisiune la PRO TV: „Mica era foarte dezamăgită”
Stiri Mondene 15:25
Reacția pe care a avut-o mama lui Cătălin Măruță când a aflat că fiul ei nu va mai avea emisiune la PRO TV: „Mica era foarte dezamăgită”
Parteneri
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
TVMania.ro
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Toţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lume
ObservatorNews.ro
Toţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lume
Viorica de la Clejani, mesaj cutremurător în miez de noapte! ”Mă lepăd! Pentru mine nu mai există!” Decizia e luată și nu mai poate fi întoarsă din drum! Paharul s-a umplut!
Libertateapentrufemei.ro
Viorica de la Clejani, mesaj cutremurător în miez de noapte! ”Mă lepăd! Pentru mine nu mai există!” Decizia e luată și nu mai poate fi întoarsă din drum! Paharul s-a umplut!
Parteneri
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
GSP.ro
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
GSP.ro
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
Parteneri
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax.ro
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Redactia.ro
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Raport INML: Șoferul microbuzului implicat în tragedia din Timiș era beat și sub influența substanțelor interzise
KanalD.ro
Raport INML: Șoferul microbuzului implicat în tragedia din Timiș era beat și sub influența substanțelor interzise

Politic

Ilie Bolojan a anunțat că nu va fi niciun premier PSD la rotativă, spune un primar PNL
Politică 12:09
Ilie Bolojan a anunțat că nu va fi niciun premier PSD la rotativă, spune un primar PNL
Crin Antonescu îi răspunde lui Cristian Tudor Popescu: „E într-o stare de tulburare... L-a sprijinit pe Ion Iliescu contra lui Ion Diaconescu”
Politică 28 ian.
Crin Antonescu îi răspunde lui Cristian Tudor Popescu: „E într-o stare de tulburare… L-a sprijinit pe Ion Iliescu contra lui Ion Diaconescu”
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Dennis Politic, titular în FCSB – Fenerbahce! Cum arată primul 11! Exclusiv
Fanatik.ro
Dennis Politic, titular în FCSB – Fenerbahce! Cum arată primul 11! Exclusiv
Telefoane „de unică folosință” și genți căptușite cu plumb. Paranoia securității britanice în China
Spotmedia.ro
Telefoane „de unică folosință” și genți căptușite cu plumb. Paranoia securității britanice în China