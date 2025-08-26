Se așteaptă un val de falimente

Consumul de bere în Germania este în scădere după ce tot mai mulți oameni trec la alternative fără alcool. Directorul general al Oettinger, Stefan Blaschak, își exprimă acum îngrijorarea. El se teme de repercusiuni și se așteaptă la un val de falimente în rândul fabricilor de bere.

„Fabricile de bere vor cădea ca muștele”, a declarat directorul general al marii fabrici de bere Öttinger pentru ziarul Augsburger Allgemeine . „Lumea fabricilor de bere se prăbușește; vedem falimente în rândul celor mai mici aproape zilnic, iar acest lucru le va afecta și pe cele mari”, avertizează Blaschak.

Vânzările scad relativ constant, cu două până la trei procente pe an. Cifrele de la Oficiul Federal de Statistică confirmă tendința descendentă pe termen lung a vânzărilor de bere: în 2024, fabricile de bere și depozitele de bere au vândut în total cu 13,7%, sau 1,3 miliarde de litri, mai puțină bere decât în ​​2014.

Lupta pentru supraviețuire

Industria berii din Germania include aproximativ 1.460 de fabrici de bere, potrivit Oficiului Federal de Statistică. Nicio altă țară nu are o densitate atât de mare de fabrici de bere. Cu toate acestea, fabricile de bere mici, în special, se luptă în prezent să supraviețuiască, potrivit lui Blaschak. Krombacher, Oettinger și Bitburger conduc piața berii din Germania.

„Creșterea costurilor materiilor prime, energiei, personalului, ambalajelor și logisticii continuă să pună sub presiune fabricile de bere, ceea ce le face și mai dificil de gestionat, deoarece acestea pot transfera doar o mică parte din aceste creșteri de costuri către comerțul cu amănuntul prin creșteri de prețuri”, a explicat Holger Eichele, directorul general al Asociației Berarilor Germani.

O prăbușire dramatică

Blaschak raportează o „prăbușire dramatică” pentru acest an. „Piața s-a prăbușit cu 7 până la 7,5%”, a declarat redactorul-șef al ziarului. „Industria a pierdut aproximativ 2,6 milioane de hectolitri pe plan intern numai în prima jumătate a anului 2025, ceea ce echivalează cu aproximativ trei milioane de doze pe zi.”

Un clasament realizat de comerciantul de hamei BarthHaas arată că cinci din șase fabrici mari de bere germane au produs mai puțină bere în 2024 decât în ​​anul precedent. Pierderile lui Oettinger au fostsemnificative.

Din cauza situației economice dificile, Oettinger intenționează să întrerupă producția din Braunschweig. Fabrica de bere mai are trei locații: Mönchengladbach, Walldorf și Oettinge.

„Decizia de a mă muta la Braunschweig mă doare enorm; oamenii de acolo au făcut o treabă remarcabilă”, a declarat Blaschak pentru ziar. „Dar știu ce urmează și trebuie să poziționez compania pe termen lung.”

Tot mai puțini oameni beau bere

Potrivit Destatis, consumul pe cap de locuitor a scăzut continuu și în Germania. Unii experți atribuie scăderea consumului de bere factorilor de sănătate. Consumul de alcool este în scădere în general, iar 
alternativele fără alcool câștigă popularitate. Cu toate acestea, Asociația Berarilor Germani consideră, de asemenea, schimbările demografice ca un posibil motiv: persoanele în vârstă beau mai puțină bere.

„În Germania, ca în multe țări europene, consumul de bere scade semnificativ. Acest lucru se datorează parțial unor motive demografice. Pe de altă parte, fabricile de bere continuă să resimtă impactul reticenței masive a consumatorilor”, a declarat Holger Eichele de la Asociația Berarilor Germani din Berlin, la începutul lunii august.

El solicită ajutor din partea guvernului. „2025 va rămâne un an extrem de solicitant pentru noi”, a concluzionat Asociația Berarilor, la sfârșitul semestrului.

Totuși, în comparație cu alte țări europene, Germania consumă în continuare cea mai multă bere, iar conform cifrelor de la Oficiul Federal de Statistică, germanii se numără printre principalii consumatori europeni în ceea ce privește consumul pe cap de locuitor.

România ocupă un loc în Top 10 în ceea ce privește consumul de bere pe cap de locuitor. Mai exact, în 2023, românii consumau în medie 91,6 litri de bere pe cap de locuitor, ocupând locul 9.

Pe primele locuri sunt cehi, cu 188,5 litri de bere/cap de locuitor/an, austrieci – 101,2 litri de bere și polonezi 99,6 litri de bere. Nemții consumă în medie 93,3 litri de bere pe an.

