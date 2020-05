De Mihai Toma,

Profesorul Egger a avertizat că măsurile de restricție și de prevenție împotriva răspândirii coronavirusului ar putea ”încorseta” populația lumii pentru o lungă perioadă de timp.

”Este posibil să fim nevoiți să continuăm să trăim așa timp de doi ani sau chiar mai mult”, a spus Egger, care prezidează și Consiliul de Cercetare al Fundației Elvețiene pentru Științe.

Epidemiologul a îndemnat la respectarea măsurilor de distanțare socială, la purtarea măștilor de protecție și la o atenție deosebită în ceea ce privește igiena personală: ”Trebuie să facem tot ceea ce este necesar pentru a încetini răspândirea virusului. Ar putea trece mult timp până la găsirea unui vaccin împotriva Covid-19 și până la revenirea la normalitate”.

Pentru a susține ceea ce spune, profesorul de la Universitatea din Berna și-a ”reconfigurat” pagina de pe o rețea socială, unde se numește acum ”Matthias #WashYourHands Egger”.

The Policy Briefs of the Swiss National COVID-19 Science Task Force are now available on our website: https://t.co/snsj5f3Fao, with a date stamp. They reflect our thinking on a topic at that time and will be updated in the light of new studies or other data. 15 papers in 30 days! pic.twitter.com/BIjJcydFJn — Matthias #WashYourHands Egger (@eggersnsf) April 30, 2020

Economia bate cercetătorii

Săptămâna trecută, șeful companiiei farmaceutice Roche declara: ”Nu vom avea vaccin contra coronavirusului până la finalul anului viitor”

”Dacă ar fi fost doar după știință, poate ar fi existat reguli și mai stricte. Dar este clar că interesele economice joacă un rol în deciziile pe care le iau autoritățile”, a mai spus Egger.

La o populație de 8.500.000 de oameni, Elveția are 29.905 cazuri de coronavirus, locul 17 în lume după numărul de infecții. 1.762 de persoane au murit.

Un medic internat de o lună, în aşteptarea testelor negative COVID-19: „Suntem o ţară săracă şi ultra-îndatorată, dar ne permitem să ţinem asimptomaticii în spital!"

