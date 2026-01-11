Ger puternic în jumătate din țară. Temperaturile coboară până la minus 19 grade Celsius

Mihai Huștiu, meteorog ANM, a declarat că vremea geroasă afectează în special jumătatea de nord a țării. Alertele de cod galben se mențin pentru Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș și Moldova, unde, și la noapte, sunt estimate temperaturi cuprinse între minus 15 și minus 6 grad.

Potrivit acestuia, valorile negative se vor extinde în toată țara.

În Capitală, în noaptea de duminică spre luni, temperaturile vor coborî până la minus 10 grade la periferie și vor fi de minus 7 – minus 6 grade în zona centrală.

Ziua de luni va aduce temperaturi maxime negative în toate regiunile, în general între minus 10 și 0 grade, cu posibilitatea unor valori ușor pozitive în zona subcarpatică din Muntenia.

Noaptea cea mai rece, de luni spre marți

Cea mai rece noapte din acest interval va fi noaptea de luni spre marți, când, la nivel național, temperaturile vor fi cuprinse între minus 19 și minus 9 grade Celsius. În partea de sud-vest, valorile vor fi ceva mai ridicate, în jurul a minus 3 grade.

Cele mai scăzute temperaturi sunt așteptate în Transilvania, unde există probabilitatea ca mercurul din termometre să ajungă la minus 19 grade.

În Capitală, marți dimineață, se vor înregistra temperaturi de minus 13 – minus 9 grade, cu valori mai scăzute la periferie. Și pe parcursul zilei, temperaturile vor rămâne negative, în jur de minus 4 – minus 2 grade. Marți, vremea va fi în continuare deosebit de rece, iar în noaptea de marți spre miercuri se vor mai înregistra temperaturi sub minus 10 grade în nord, est și local în centru și sud, cu minime de până la minus 16 grade în nordul Moldovei.

Ninsori și strat de zăpadă în mai multe zone

În ceea ce privește precipitațiile, sunt așteptate ninsori în nord și centru, în special în noaptea următoare și pe parcursul zilei de luni. Marți, va ninge în vest, centru și nord-vest.

Ninsorile de marți ar putea depune un strat de zăpadă de 2 până la 8 centimetri, iar în Carpații Orientali și în vestul Carpaților Meridionali stratul ar putea ajunge la 10–15 centimetri.

În sudul țării, vremea va fi mai stabilă, iar soarele va apărea încă de luni. Sunt posibile ninsori slabe, izolate, marți după-amiază și seara, inclusiv în Capitală.

Conform Administrației Naționale de Meteorologie, municipiul București este timp două zile sub o avertizare de vreme deosebit de rece, ninsori și polei.

Risc ridicat de polei în sud-vestul țării, miercuri și joi

Începând de marți seara, în partea de sud-vest, ninsoarea se va transforma în ploaie și lapoviță, existând un risc ridicat de formare a poleiului. Pentru zilele de miercuri și joi, poleiul va reprezenta principalul fenomen periculos, pe fondul unei tendințe de încălzire.

„Suprafața solului va rămâne rece și înghețată, temperaturile vor fi în continuare negative, iar apariția precipitațiilor sub formă de lapoviță și ploaie va favoriza formarea poleiului în zilele de miercuri și joi”, a explicat meteorologul Mihai Huștiu la Antena 3 CNN.

Încălzirea se va resimți treptat în cea mai mare parte a țării, însă la câmpie, pe văi și în depresiuni, aceasta va fi mai lentă. Aici sunt așteptate ceață, nebulozitate stratiformă și chiciură.

La deal și la munte, temperaturile vor crește mai accentuat. În vestul țării, în zonele deluroase, se pot înregistra temperaturi de 9–10 grade începând de joi sau spre finalul săptămânii.

Meteorologii anunță astfel o săptămână împărțită în două: prima parte, cu vreme foarte rece și ger, iar a doua, cu temperaturi mai ridicate, în special la deal și la munte, dar cu fenomene precum ceața, poleiul și chiciura.

Potrivit lui Mihai Huștiu, precipitațiile vor fi puține în a doua jumătate a săptămânii.

Vremea va fi mai rece decât normalul perioadei săptămâna viitoare, apoi mai caldă decât ar trebui, se arată în prognoza meteo pentru intervalul 12 ianuarie – 8 februarie 2026, emisă de ANM.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE