Ger puternic în jumătate din țară. Temperaturile coboară până la minus 19 grade Celsius

Mihai Huștiu, meteorog ANM, a declarat că vremea geroasă afectează în special jumătatea de nord a țării. Alertele de cod galben se mențin pentru Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș și Moldova, unde, și la noapte, sunt estimate temperaturi cuprinse între minus 15 și minus 6 grad.

Potrivit acestuia, valorile negative se vor extinde în toată țara.

În Capitală, în noaptea de duminică spre luni, temperaturile vor coborî până la minus 10 grade la periferie și vor fi de minus 7 – minus 6 grade în zona centrală.

Ziua de luni va aduce temperaturi maxime negative în toate regiunile, în general între minus 10 și 0 grade, cu posibilitatea unor valori ușor pozitive în zona subcarpatică din Muntenia.

Noaptea cea mai rece, de luni spre marți

Cea mai rece noapte din acest interval va fi noaptea de luni spre marți, când, la nivel național, temperaturile vor fi cuprinse între minus 19 și minus 9 grade Celsius. În partea de sud-vest, valorile vor fi ceva mai ridicate, în jurul a minus 3 grade.

Cele mai scăzute temperaturi sunt așteptate în Transilvania, unde există probabilitatea ca mercurul din termometre să ajungă la minus 19 grade.

În Capitală, marți dimineață, se vor înregistra temperaturi de minus 13 – minus 9 grade, cu valori mai scăzute la periferie. Și pe parcursul zilei, temperaturile vor rămâne negative, în jur de minus 4 – minus 2 grade. Marți, vremea va fi în continuare deosebit de rece, iar în noaptea de marți spre miercuri se vor mai înregistra temperaturi sub minus 10 grade în nord, est și local în centru și sud, cu minime de până la minus 16 grade în nordul Moldovei.

Ninsori și strat de zăpadă în mai multe zone

În ceea ce privește precipitațiile, sunt așteptate ninsori în nord și centru, în special în noaptea următoare și pe parcursul zilei de luni. Marți, va ninge în vest, centru și nord-vest.

Ninsorile de marți ar putea depune un strat de zăpadă de 2 până la 8 centimetri, iar în Carpații Orientali și în vestul Carpaților Meridionali stratul ar putea ajunge la 10–15 centimetri.

În sudul țării, vremea va fi mai stabilă, iar soarele va apărea încă de luni. Sunt posibile ninsori slabe, izolate, marți după-amiază și seara, inclusiv în Capitală.

Conform Administrației Naționale de Meteorologie, municipiul București este timp două zile sub o avertizare de vreme deosebit de rece, ninsori și polei.

Risc ridicat de polei în sud-vestul țării, miercuri și joi

Începând de marți seara, în partea de sud-vest, ninsoarea se va transforma în ploaie și lapoviță, existând un risc ridicat de formare a poleiului. Pentru zilele de miercuri și joi, poleiul va reprezenta principalul fenomen periculos, pe fondul unei tendințe de încălzire.

„Suprafața solului va rămâne rece și înghețată, temperaturile vor fi în continuare negative, iar apariția precipitațiilor sub formă de lapoviță și ploaie va favoriza formarea poleiului în zilele de miercuri și joi”, a explicat meteorologul Mihai Huștiu la Antena 3 CNN.

Încălzirea se va resimți treptat în cea mai mare parte a țării, însă la câmpie, pe văi și în depresiuni, aceasta va fi mai lentă. Aici sunt așteptate ceață, nebulozitate stratiformă și chiciură.

La deal și la munte, temperaturile vor crește mai accentuat. În vestul țării, în zonele deluroase, se pot înregistra temperaturi de 9–10 grade începând de joi sau spre finalul săptămânii.

Meteorologii anunță astfel o săptămână împărțită în două: prima parte, cu vreme foarte rece și ger, iar a doua, cu temperaturi mai ridicate, în special la deal și la munte, dar cu fenomene precum ceața, poleiul și chiciura.

Potrivit lui Mihai Huștiu, precipitațiile vor fi puține în a doua jumătate a săptămânii.

Vremea va fi mai rece decât normalul perioadei săptămâna viitoare, apoi mai caldă decât ar trebui, se arată în prognoza meteo pentru intervalul 12 ianuarie – 8 februarie 2026, emisă de ANM.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Imagini cu Bucureștiul acoperit de zăpadă. Muncitorii curăță străzile, copiii se bat cu bulgări, ANM anunță încă două zile cu ger, polei și ninsori

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
Viva.ro
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Unica.ro
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra actriță și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi >>>
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra actriță și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi >>>
gsp
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
GSP.RO
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
GSP.RO
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
Parteneri
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
O recunoști? Imagini uitate din tinerețea Vioricăi Dăncilă. A fost mereu cochetă, coafată, cu ținute impecabile și bijuterii, dar stai să o vezi acasă, cu bebelușul înfiat și soțul! Ce stilată!
Avantaje.ro
O recunoști? Imagini uitate din tinerețea Vioricăi Dăncilă. A fost mereu cochetă, coafată, cu ținute impecabile și bijuterii, dar stai să o vezi acasă, cu bebelușul înfiat și soțul! Ce stilată!
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

O provocare pe TikTok s-a sfârșit cu un dosar penal pentru un adolescent de 16 ani din Mehedinți: „Sparge la două mașini” | VIDEO
Știri România 15:48
O provocare pe TikTok s-a sfârșit cu un dosar penal pentru un adolescent de 16 ani din Mehedinți: „Sparge la două mașini” | VIDEO
Un bărbat din București scana la casele „self pay” produse de 10 ori mai ieftine decât cele cu care pleca din magazin
Știri România 15:46
Un bărbat din București scana la casele „self pay” produse de 10 ori mai ieftine decât cele cu care pleca din magazin
Parteneri
De la Trezoreria SUA la București. Americanul care trăiește în România cu un buget infim: „Am vândut tot ca să mă mut aici”
Adevarul.ro
De la Trezoreria SUA la București. Americanul care trăiește în România cu un buget infim: „Am vândut tot ca să mă mut aici”
Topul select în care se află Mihai Toma de la FCSB: la doar un loc în spatele celebrului Lamine Yamal!
Fanatik.ro
Topul select în care se află Mihai Toma de la FCSB: la doar un loc în spatele celebrului Lamine Yamal!
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Alexandru Chipciu, o conferință cu de toate: „Poate voi fi o ‚pușcărie’ de antrenor”
Alexandru Chipciu, o conferință cu de toate: „Poate voi fi o ‚pușcărie’ de antrenor”
Parteneri
Relația dintre celebrul actor și iubita lui, o actriță de 30 de ani din Republica Moldova, pare mai serioasă ca oricând! Cum au fost surprinși cei doi în Paris. Foti
Elle.ro
Relația dintre celebrul actor și iubita lui, o actriță de 30 de ani din Republica Moldova, pare mai serioasă ca oricând! Cum au fost surprinși cei doi în Paris. Foti
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Viva.ro
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”

Monden

Cine este Adi Vasile, prezentatorul de la Survivor România 2026. Cu ce se ocupă iubita lui, Delia
Stiri Mondene 16:15
Cine este Adi Vasile, prezentatorul de la Survivor România 2026. Cu ce se ocupă iubita lui, Delia
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Care este starea de sănătate a artistei de muzică populară. „Familia a solicitat discreție”
Stiri Mondene 15:13
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Care este starea de sănătate a artistei de muzică populară. „Familia a solicitat discreție”
Parteneri
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
TVMania.ro
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
Balul Însuraților, tradiţie păstrată încă vie în Mureş: "Se joacă până dimineața la cinci, la şase"
ObservatorNews.ro
Balul Însuraților, tradiţie păstrată încă vie în Mureş: "Se joacă până dimineața la cinci, la şase"
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Parteneri
După despărțirea de Badosa, Tsitsipas s-a cuplat cu o altă jucătoare de tenis! Primele imagini împreună
GSP.ro
După despărțirea de Badosa, Tsitsipas s-a cuplat cu o altă jucătoare de tenis! Primele imagini împreună
Poliția pe teren la meciul din „Liga Florilor” » Gheorghe Tadici s-a aflat în prim-plan
GSP.ro
Poliția pe teren la meciul din „Liga Florilor” » Gheorghe Tadici s-a aflat în prim-plan
Parteneri
33 de plaje dintre cele mai vizitate din sudul Mediteranei ar putea dispărea în următorii ani
Mediafax.ro
33 de plaje dintre cele mai vizitate din sudul Mediteranei ar putea dispărea în următorii ani
Femeie împușcată de 7 ori în fața copilului ei de 1 an! Doi indivizi mascați au intrat în locuință și au atacat-o fără milă! De necrezut ce a urmat
StirileKanalD.ro
Femeie împușcată de 7 ori în fața copilului ei de 1 an! Doi indivizi mascați au intrat în locuință și au atacat-o fără milă! De necrezut ce a urmat
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
KanalD.ro
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie

Politic

Traian Băsescu a numit greșeala pe care o face Nicușor Dan: „Este într-o capcană”
Politică 10 ian.
Traian Băsescu a numit greșeala pe care o face Nicușor Dan: „Este într-o capcană”
Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Politică 09 ian.
Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Cine este nașul de botez al fiului lui Ion Țiriac. E vorba de unul dintre cei mai mari tenismeni din istorie
Fanatik.ro
Cine este nașul de botez al fiului lui Ion Țiriac. E vorba de unul dintre cei mai mari tenismeni din istorie
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026
Spotmedia.ro
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026