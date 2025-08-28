„Aeronavele se alătură celor deja aflate în dotarea Forțelor Aeriene și vor contribui la consolidarea capacității de apărare aeriană a României”, a transmis instituția condusă acum de ministrul Ionuț Moșteanu.

Iniţierea achiziţiei a 32 de aeronave F-16 din Norvegia a fost aprobată în decembrie 2021 de Parlament, iar cheltuielile se ridică la 454.000.000 de euro, fără TVA. Prima serie a fost recepționată în noiembrie 2023.

Dintre cele 32 de avioane comandate, Forțele Aeriene Române au primit până acum 21. Prin urmare, mai sunt așteptate încă 11 avioane F-16 din Norvegia.

Dar, potrivit informațiilor Libertatea, restul aparatelor de zbor vor veni cu întârziere din Norvegia, pentru că trebuie livrate cu reviziile făcute la zi și piesele de la Lockheed Martin întârzie.

Mai exact, deși calendarul inițial prevedea ca țara noastră să primească restul avioanelor până la finalul acestui an, lucrurile s-au schimbat. Astfel, 2 aparate vor ajunge în România până în decembrie, iar celelalte 9 vor fi livrate în prima parte a anului 2026, conform informațiilor Libertatea.

Avioanele F-16 pot fi folosite cel puțin 10 ani, timp în care se face tranziția către avioanele de generaţia a V-a, este vorba despre avioanele F-35, care vor fi cea mai scumpă achiziție din istoria armatei române. Avioanele F-16 vor fi scoase treptat din serviciul de luptă, așa cum s-a întâmplat cu avioanele MiG-21 LanceR, iar această procedură va începe în 2034 și trebuie să se termine până în 2040.

Prima livrare a aeronavelor F-35 este așteptată în jurul anului 2031.

