NORAD, cunoscut pentru rolul său în detectarea intruziunilor aeriene, a subliniat că aceste activităţi sunt rezultatul unei planificări îndelungate.

Aceste avioane militare vor „sprijini diverse activităţi planificate de mult timp”, a indicat într-un mesaj pe reţeaua de socializare X Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospaţială, care joacă un rol strategic în detectarea intruziunilor aeriene.

Misiunea, care vizează sprijinirea unor acţiuni strategice, este coordonată cu Danemarca, iar autorităţile din Groenlanda au fost informate.

Desfăşurarea are loc în contextul unor tensiuni generate de declaraţiile preşedintelui american Donald Trump privind controlul asupra acestui teritoriu autonom danez.

Pe 15 ianuarie, la numai câteva ore după încheierea fără rezultate clare a summitului privind Groenlanda, desfășurat la Washington, primele forțe speciale și unități de recunoaștere europene au ajuns pe insulă în cursul nopții.

Desfășurarea trupelor fusese pregătită de mai multe zile, dar păstrată intenționat în secret.

Primele unități au fost trimise abia după ce discuțiile dintre Danemarca și Groenlanda, pe de o parte, și Statele Unite, pe de altă parte, au eșuat complet miercuri, la Washington.

După această întâlnire, președintele american Donald Trump a declarat că „va fi găsită o soluție” în legătură cu Groenlanda și a dat asigurări că are o „relație foarte bună” cu Danemarca.

Răspunsul dat de Cătălin Predoiu lui Dominic Fritz în coaliție, după ce președintele USR a criticat legile justiției făcute în mandatul lui Predoiu - SURSE
