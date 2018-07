Axis Communications lansează proiectul SlowTV în România, în parteneriat cu Ringier

Prin definitia sa, conceptul de Slow TV' este ideal pentru a evidentia anduranta echipamentelor Axis Communications, un astfel de proiect presupunand transmiterea fara intrerupere, pe perioade lungi de timp a unor evenimente de interes, cu momente de divertisment sau actiuni variate. In cazul de fata, acest lucru defineşte initiaţiva grupului media Ringier de a transmite in timp real diferite activitati sau cadre cotidiene folosind camere AXIS.

Ca urmare, Ringier poate oferi audientei materiale video de cea mai buna calitate, din locuri de interes, privitorii reuşind sa fie astfel prezenţi la evenimente live, de oriunde, oricand.

Suntem mandri sa anuntam colaborarea noastra cu grupul media Ringier si consideram ca acest proiect reprezinta cea mai buna metoda pentru a arata publicului de ce sunt capabile echipamentele noastre. Transmitand imagini in timp real, pe perioade lungi de timp, din cadrul unor evenimente cotidiene, demonstram atat anduranta, cat si calitatea superioara a echipamentelor IP Axis”, a declarat Bogdan Gavril, Sales engineer & Trainer pentru regiunea Europei Centrale şi de Est.

Pentru transmisia in timp real se foloseşte aplicatia de streaming CamStreamer ce ruleaza pe platforma Axis Camera Application Platform (ACAP) a camerelor Axis Communications. In acest fel, este eliminata complet necesitatea unui PC, a unui server sau a oricarui alt echipament intermediar pe langa infrastructura de retea. In plus, pentru a simplifica si mai mult modul de operare, aplicatia ofera integrare directa cu platforme online precum YouTube sau Facebook.

Primele implementari

Pentru inceput, sunt transmise prin intermediul canalului de YouTube Libertatea imagini in timp real din trei locatii – plaja Mamaia, plaja Vama Veche şi Centrul Vechi Bucureşti – folosind camere AXIS P1365-E MkII. Conceput pentru utilizare la exterior, acest model beneficiaza de o constructie rezistenta la socuri si poate opera la temperaturi ambientale cuprinse intre -400C si +500C, beneficiind de certificari IP66, IP67, NEMA 4X si IK10. In plus, P1365-E MkII incorporeaza tehnologiile Lightfinder pentru o sensibilitate sporita in mediile slab iluminate si WDR – Forensic Capture pentru imagini detaliate FullHD, de pana la 50 FPS. Aceste caracteristici transforma camera in alegerea perfecta pentru Slow TV, indiferent de anotimp sau mediu, dar si pentru o serie de aplicatii de supraveghere video, precum banci, cladiri guvernamentale sau parcari, unde calitatea imaginilor joaca un rol esential.

