Țintele IRGC: infrastructură critică și obiective israeliene

Într-un comunicat oficial, serviciul de securitate de stat din Azerbaidjan a confirmat că a prevenit „acte teroriste și operațiuni de spionaj” dirijate direct de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran.

Până în prezent, cel puțin șapte cetățeni azeri au fost reținuți în legătură cu această anchetă, în timp ce oficialii de la Teheran nu au oferit încă o reacție publică.

Conform autorităților azere, planurile IRGC vizau obiective de o importanță strategică și simbolică majoră:

Conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan: O infrastructură petrolieră esențială care tranzitează Georgia și Turcia, asigurând aproximativ o treime din totalul importurilor de petrol ale Israelului.

Obiective diplomatice și religioase: Ambasada Israelului de la Baku, o sinagogă locală, precum și asasinarea unor lideri ai comunității evreiești.

Ruptură diplomatică și atacuri cu drone în Nahicevan

Escaladarea acestui conflict a determinat vineri Ministerul de Externe azer, prin vocea ministrului Jeyhun Bayramov, să anunțe retragerea completă a personalului său diplomatic din Iran, măsură care vizează atât ambasada din Teheran, cât și consulatul din Tabriz.

Decizia vine imediat după incidentele grave de joi, când cel puțin patru drone au traversat granița dinspre Iran către exclava azeră Nahicevan.

Baku a raportat că o dronă a lovit aeroportul din regiune, în timp ce o alta a explodat în apropierea unei școli, incident soldat cu patru răniți.

Președintele azer, Ilham Aliyev, a catalogat incidentul drept „terorism” și a amenințat cu represalii.

În replică, Statul Major al forțelor armate iraniene a negat orice implicare, acuzând Israelul că ar fi orchestrat atacul.

Contextul geopolitic

Aceste fricțiuni regionale se suprapun peste războiul aflat deja în a șaptea zi, declanșat sâmbătă de atacurile Statelor Unite și ale Israelului împotriva Iranului.

Conflictul, care a dus la uciderea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei și a provocat represalii în Golf, a dat deja peste cap piețele globale de energie și rutele de transport.

Relațiile dintre Baku și Teheran au fost mereu marcate de suspiciune. Iranul este profund îngrijorat de alianța strânsă dintre Azerbaidjan și Israel, statul evreu fiind un furnizor cheie de armament pentru Baku.

Deși în iunie 2025 Azerbaidjanul a asigurat Teheranul că nu va permite ca teritoriul său să fie folosit de Israel pentru atacuri, Iranul rămâne precaut.

Tensiunile sunt alimentate și de temerile Teheranului privind posibile mișcări separatiste în rândul minorității etnice azere, care numără aproximativ 10 milioane de persoane dintr-un total de 83 de milioane de cetățeni iranieni.