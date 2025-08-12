Conform Rai News, copilul a fost transferat de urgență din Sardinia cu elicopterul. Totuși, în ciuda eforturilor medicilor, a murit din cauza unei leziuni cerebrale ireversibile, „care a evoluat negativ în ciuda tuturor măsurilor medicale întreprinse” de specialiștii de la Terapia Intensivă pediatrică a unității spitalicești.

Incidentul s-a produs miercurea trecută în Olmedo, provincia Sassari, când copilul a scăpat de supravegherea părinților, care se odihneau, și s-a urcat în mașina parcată în soare.

Părinții l-au găsit inconștient și au alertat imediat serviciile de urgență.

Amintim că medicul Tudor Ciuhodaru a atras atenția că expunerea prelungită la temperaturi extreme poate duce rapid la colaps termic, chiar și la persoane tinere și sănătoase.

Dr. Tudor Ciuhodaru recomandă patru măsuri care pot salva viața atunci când apar simptomele legate de expunerea la căldură:

Repaus într-un spaţiu umbrit şi răcoros.

Hidratare corectă: apă, sucuri naturale, ceaiuri sau iaurt.

Scăderea temperaturii corporale prin udare și ventilație.

Reluarea activităților fizice doar după câteva ore de repaus.

„Nedecelată și netratată la timp, epuizarea termică evoluează spre forme clinice severe, ce pot merge până la șoc termic și deces”, a atenționat dr. Ciuhodaru.

Simptomele care trebuie să tragă un semnal de alarmă: oboseală marcată, amețeli, cefalee, somnolență; transpirații excesive, piele rece sau cu aspect de „găină”; hipotensiune ortostatică (cădere bruscă de tensiune la ridicare), tahicardie.

