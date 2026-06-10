Simple și economice, baloanele explozive, care sunt umplute cu heliu și echipate cu GPS, bruiază radarele rusești și obligă Moscova să-și irosească scumpele rachete antiaeriene.

În februarie 2023, la un an după declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, ambele părți beligerante foloseau deja baloane pentru a înșela inamicul sau, în cazul Rusiei, pentru a-l forța să-și irosească prețioasele muniții ale apărării antiaeriene.

Active pe câmpurile de luptă încă din timpul Războiul Civil American, apoi în timpul Primului Război Mondial, baloanele explozive par nepotrivite într-un război dominat de drone și rachete de precizie.

Dar aceste dispozitive rudimentare, umplute cu heliu, echipate cu GPS și uneori cu mici încărcături explozive, se bucură astăzi de un reviriment tocmai pentru că oferă o combinație rară de cost redus și discreție, după cum notează The Wall Street Journal. Atractivitatea lor nu constă atât în ​​puterea distructivă, cât în ​​capacitatea de a perturba apărarea rusească.

Odată apăruți pe radare, acești intruși cu aer cald obligă Moscova să stabilească dacă reprezintă o amenințare reală, uneori determinând utilizarea unor rachete antiaeriene costisitoare. Aici intervine al doilea lor avantaj. Pe lângă risipa resurselor militare ale inamicului, baloanele explozive permit determinarea precisă a locurilor de lansare a rachetelor, permițând astfel distrugerea acestor instrumente de război costisitoare și vitale.

Baloanele explozive permit, de asemenea, cartografierea zonelor cheie și distrugerea anumitor ținte.

Deși eficiența lor operațională rămâne limitată de condițiile meteorologice și de capacitatea lor mică de încărcare, aceste baloane se numără cu siguranță printre cele mai ieftine arme utilizate în conflictul ruso-ucrainean.

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