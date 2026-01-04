Publicat în luna noiembrie, benzii desenate „Hugo Decrypts in Russia” s-a dovedit deja un succes major, cu aproximativ 80.000 de exemplare vândute.

Reacții virulente la Moscova

Însă adevărata confirmare a impactului acestei cărți de 200 de pagini – care prezintă istoria Rusiei prin ochii jurnalistului YouTube Hugo Travers, transformat într-un fel de Tintin modern ce călătorește prin timp pentru a-i „intervieva” pe Ivan cel Groaznic, Rasputin și Stalin – vine chiar de la Moscova.

Pe malurile râului Moscova, romanul grafic realizat de fondatorul HugoDécrypte, cel mai urmărit canal media online în rândul francezilor sub 35 de ani, a stârnit reacții puternice.

Politicianul Roman Krastelev și-a exprimat indignarea într-o intervenție la postul RuNews24, acuzându-i pe autori că „prezintă în mod sistematic Rusia drept responsabilă pentru declanșarea războaielor, a conflictelor internaționale și a unui despotism sângeros” și că nu ezită să redea personaje istorice ruse într-o manieră caricaturală.

Krastelev, lider al Partidului Liberal Democrat din Rusia (LDPR) — formațiune care, în pofida denumirii sale, nu este nici liberală, nici democratică și este cunoscută pentru pozițiile sale pro-război — a calificat lucrarea drept un exemplu de propagandă ostilă Rusiei.

Rusia și războiul informațional

„Este cu atât mai ridicol din partea reprezentanților unei țări care, acum două secole, a atacat Rusia și a suferit o înfrângere”, a continuat Krastelev, făcând referire la campania lui Napoleon în Rusia.

El a concluzionat că această „producție tipărită, nocivă și de slabă calitate” ar avea ca scop modelarea opiniei publice încă de la vârste fragede și „învățarea copiilor să nu îi placă pe ruși și Rusia”. „Este stupid, este josnic, dar ce putem face? Pervertește mințile tinerilor”, a adăugat el.

Reacția Moscovei arată cât de atentă este Rusia, în războiul său informațional, la tot ce se publică despre ea. Ambasadele sale din străinătate au misiunea de a identifica din timp eventualele „buzz-uri” negative.

La două săptămâni după apariția albumului HugoDécrypte în Rusia, ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Noël Barrot, a promovat cartea pe contul său de Instagram, urmat de 42.000 de persoane.

Ca răspuns, agenția rusă RIA Novosti a publicat o știre prin care informa publicul rus că o „bandă desenată antirusă, nocivă” se bucură de un mare succes în Franța.

Un singur manual de istorie destinat tinerilor din Rusia

Succesul este cu atât mai deranjant cu cât Hugo Travers nu este un jurnalist oarecare: canalul său de YouTube, HugoDécrypte, este urmărit de peste 20 de milioane de abonați. Kremlinul percepe această bandă desenată ca pe un veritabil manual neoficial de îndoctrinare destinat elevilor francezi.

În Rusia, de altfel, există un singur manual de istorie destinat tinerilor: cel introdus în toate liceele din țară din 2023, în care Vladimir Putin este prezentat drept un salvator, Crimeea drept teritoriu rusesc, ucrainenii drept genocidari, iar rușii drept victime ale agresiunii occidentale.

„În clasa a XI-a, programa studiază istoria Rusiei până în 1945, cu un accent major pe Al Doilea Război Mondial”, explică istoricul Pierre Gonneau.

„Apoi, în clasa a XII-a, elevii analizează perioada de după război până la «operațiunea specială» din Ucraina, prezentată ca o necesitate absolută, completată de o oră săptămânală de «conversații despre esențial» — adică discuții despre război, demografie, valori tradiționale, religie și altele”.

Benzi desenate care aduc un adevărat elogiu lui Stalin

Nici în materie de benzi desenate Rusia nu stă deoparte. Una dintre cele mai cunoscute se intitulează Stalin: 20 de lecții, un adevărat elogiu adus „tătucului popoarelor”.

„Pe parcursul paginilor, cititorul este invitat să înțeleagă că Stalin a avut dreptate aproape în toate”, povestește Pierre Gonneau. Atunci când o fetiță menționează victimele regimului stalinist — între 15 și 20 de milioane de morți — Molotov îi explică faptul că sacrificiile erau necesare.

Beria o liniștește în privința epurărilor, afirmând că sute de mii de deținuți au fost eliberați din gulag pentru a lupta împotriva germanilor.

Despre teroare, se afirmă că toate revoluțiile au trecut prin astfel de etape. Despre destalinizare nu se spune nimic.

Dimpotrivă, povestea se încheie cu zborul lui Gagarin, subliniindu-se că acesta nu ar fi fost posibil fără marele Stalin. Morala este clară: „Gagarin înseamnă URSS”.

Hugo Decrypts in Russia, catalogat drept rusofobă

În schimb, pentru Kremlin, banda desenată semnată de Hugo Travers este catalogată drept „rusofobă” — un termen oficial, definit prin decret, care reprezintă versiunea modernă a expresiei „anticomunism primar” din timpul Războiului Rece.

„Ecoul pe care Moscova îl dă volumului HugoDécrypte în Rusia arată că istoria rămâne un câmp de luptă politic permanent”, observă editorul Guillaume Allary. Într-un context dominat de dezinformare pe rețelele sociale, el consideră acest demers un exercițiu democratic major.

„Datorită credibilității HugoDécrypte, sursa preferată de informare a tinerilor sub 35 de ani, oferim o cunoaștere reală, accesibilă încă din clasa a IX-a și pe care profesorii o pot folosi. Tema centrală a benzii noastre desenate este imperialismul”.

Allary adaugă că nici Donald Trump, nici emisarul său special, Steve Witkoff, nu par să înțeleagă natura reală a conflictului din Ucraina, pe care îl văd drept un simplu conflict regional, cu potențial de afaceri cu Moscova.

Cum va arăta teatrul în viitor? Spectacolul-experiment care ne pune față-n față cu anxietățile: „Trăiesc cu impresia puternică că pentru mulți dintre noi a devenit tot mai greu să ne imaginăm ce urmează"
Exclusiv Interviu
Știri România 13:00
Cum va arăta teatrul în viitor? Spectacolul-experiment care ne pune față-n față cu anxietățile: „Trăiesc cu impresia puternică că pentru mulți dintre noi a devenit tot mai greu să ne imaginăm ce urmează”
Radu Paraschivescu reacționează după glumele despre asemănarea cu Nicolas Maduro: „S-a ajuns la concluzia că, fiind inofensiv, pot fi lăsat în libertate"
Știri România 12:47
Radu Paraschivescu reacționează după glumele despre asemănarea cu Nicolas Maduro: „S-a ajuns la concluzia că, fiind inofensiv, pot fi lăsat în libertate”
Valentina Pelinel și Cristi Borcea, surprinși cu copiii pe pârtia din Poiana Brașov. „Iarna exact așa cum trebuie"
Stiri Mondene 14:15
Valentina Pelinel și Cristi Borcea, surprinși cu copiii pe pârtia din Poiana Brașov. „Iarna exact așa cum trebuie”
Decizia luată de Mădălina Ghenea, după ultimele dezamăgiri în dragoste: „Posibilitățile de a o termina definitiv cu bărbații sunt foarte mari"
Stiri Mondene 14:00
Decizia luată de Mădălina Ghenea, după ultimele dezamăgiri în dragoste: „Posibilitățile de a o termina definitiv cu bărbații sunt foarte mari”
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților
Politică 12:52
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Politică 03 ian.
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
