Barack Obama are obiceiul, devenit tradiție încă de pe vremea când era la Casa Albă, să recomande, în fiecare decembrie, cărțile și filmele care i-au marcat anul ce se încheie. În 2020, a fost pentru prima oară când un film românesc a ajuns pe această listă de filme „văzute în sufrageria familiei Obama”, cum glumește presa internațională.

Fostului președinte american i-a plăcut documentarul românesc „Colectiv”, pe care l-a pus pe lista preferatelor lui din 2020.

Anul acesta, în recomandările lui Obama apare din nou un film care are legătură cu România, dar nu cu acțiunea românească sau realizat în România de un regizor de la noi, ci unul unde România a fost coproducător și la care tehnicienii, oamenii de sunet și alți specialiști de film din țară au contribuit. E vorba de pelicula „Quo Vadis, Aida”, recenta câștigătoare a titlului de filmul european al anului, echivalentul Oscarurilor europene.

Pe listă se mai află filme precum: „West Side Story”, „Judas and the Black Messiah”, „Summer of Soul”, „The Tragedy of Macbeth”, „The Card Counter” și altele.

Next up are my favorite movies of the year. Each of these films tells a powerful story, and I hope you enjoy them as much as I did. pic.twitter.com/peFGiaTvby