„Când vine vorba de extratereștri, sunt unele lucruri pe care pur și simplu nu ți le pot spune în direct”, a spus Obama.

El a mai spus că a întrebat despre acest subiect când a devenit președintele SUA, dar că i s-a spus că nu există niciun laborator secret în care sunt efectuate teste asupra extratereștrilor.

„Eram ceva de genul, există un laborator pe undeva unde păstrăm specimene extraterestre și o navă spațială? Au cercetat puțin și răspunsul a fost nu”, a glumit acesta.

Obama a confirmat însă că există înregistrări și documente privind obiecte neidentificate în spațiul aerian.

„Nu știm cu exactitate ce sunt, nu putem explica cum s-au deplasat, traiectoria lor. Ele nu au avut un model ușor explicabil”, a declarat fostul președinte democrat.

Afirmația fostului președinte vine în contextul în care unele imagini video cu obiecte zburătoare neidentificate au fost declasificate în 2019, iar Departamentul apărării de la Washington a creat în luna august a anului trecut o comisie specială care să le investigheze. Raportul comisiei este așteptat în luna iunie.

„Cred că oamenii încă le iau în serios și încearcă să investigheze și să-și dea seama ce sunt. Dar nu am nimic de precizat pentru voi astăzi”, a mai spus Barack Obama.

Reggie Watts asking Barack Obama about “dem aliens” last night on The Late Show pic.twitter.com/Scy1e7iJx2