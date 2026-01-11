Potrivit Poliției Bihor, atacatorii sunt trei adolescenți cu vârste între 15 și 16 ani, toți din Oradea. Martorii au relatat pentru publicația locală Bihoreanul că bărbatul a ieșit afară din locuință pentru a atrage atenția tinerilor.

În acel moment, unul dintre ei ar fi ridicat un obiect contondent, iar victima, alunecând pe zăpadă, a căzut.

În timp ce se afla la pământ, bărbatul a fost lovit cu pumnii, picioarele și un obiect lung, posibil un băț metalic, au mai precizat martorii.

O femeie care a asistat la scenă a povestit pentru Bihoreanul momentele de panică.

„Când m-am uitat pe geam, am văzut mai mulți indivizi care s-au năpustit peste un domn. Îl loveau cu pumnii, cu picioarele și cu niște obiecte. Mi s-a făcut efectiv rău când am văzut”.

Aceasta a coborât în grabă pentru a verifica ce se întâmplă, dar agresorii au fugit înainte ca cineva să poată interveni. Ulterior, victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital pentru îngrijiri.

Poliția a reușit să identifice și să rețină doi dintre agresori la scurt timp după incident. A fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, iar tinerii au fost duși la audieri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE