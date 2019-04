Individul și-a parcat microbuzul în apropierea catedralei Sf. Patrick din New York și, după ce s-a plimbat minute bune prin zonă, a luat din mașină două bidoane cu benzină, două recipiente cu lichid inflamabil, folosit pentru a aprinde focul la grătar, și două brichete.

A intrat cu toate aceste obiecte în Catedrala Sf. Patrick, însă a fost oprit de un paznic. În momentul în care i s-a spus că nu poate intra în lăcașul de cult, bărbatul ar fi făcut un gest bizar, conform NBC.

Tânărul a fost prins în trafic de doi ofițeri de la biroul de combatere a terorismului, mobilizați la fața locului.

Marc Lamparello: A man tried to walk into St. Patrick's Cathedral with two gasoline cans https://t.co/Q1yhlXPpxw pic.twitter.com/C41jmK3gNx

