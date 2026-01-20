Bărbatul ar fi băut 10 sticle mici de rom la scurt timp după ce s-a urcat în avion

Incidentul s-ar fi petrecut pe un zbor de 11 ore între Johannesburg, Africa de Sud, și Aeroportul Heathrow din Londra. Un alt pasager a semnalat problemele, pe pagina de Facebook a companiei aeriene din Marea Britanie, potrivit portalului de știri Express.com.

Acesta din urmă susține că bărbatul în cauză ar fi consumat 10 sticle mici de rom încă din primele ore ale zborului. Treptat, bărbatului i s-a făcut rău de la cantitatea mare de alcool. Într-un final, când nu s-ar mai fi putut abține, acesta ar fi vomitat în aeronavă, pe podea și chiar și pe pasagerii de lângă.

Zborul s-a transformat într-un coșmar după ce bărbatului i s-a făcut rău

Pasagerul ar fi fost nevoit să stea în propria mizerie pe toată durata zborului pentru că toate locurile din aeronava fuseseră vândute. La fel s-ar fi întâmplat și cu vecinii de pe scaunele de lângă, după cum relatează sursa citată mai sus.

Bruce, pasagerul afectat a povestit pe Facebook că personalul de la bord nu ar fi intervenit și i-ar fi servit bărbatului alcool în continuare, în ciuda faptului că acesta acuza stări de rău încă de la primele sticle mici de rom.

„Pe parcursul primelor ore, i-au servit pasagerului de lângă mine 10 sticle mici de Bacardi. S-a îmbătat atât de tare încât a vomitat pe el, pe scaune, pe podea, pe mine și pe pasagerul de lângă el”, a spus bărbatul, potrivit sursei citate mai sus.

O româncă a băut o „vodcă la sticlă mică” și nu a mai fost lăsată să urce în avion

La polul opus se pare că este cazul româncei care s-a plâns că nu a mai fost lăsată să urce la bordul avionului după ce a băut „o vodcă la sticlă mică și un suc”. Femeia trebuia să plece de pe Aeroportul Otopeni când personalul de la bord i-a refuzat îmbarcarea.

Aceștia au refuzat-o pe motiv că a consumat alcool înainte de zbor. Femeia nu a negat, însă a ținut să precizeze că a fost vorba de o cantitate moderată. „Dacă vă interesează vă spun ce mi s-a întâmplat mie astăzi, legat de compania Renair sau cum se numește (Ryanair).

Deci mie astăzi mi s-a întâmplat. Am fost refuzată pentru îmbarcare pentru simplu fapt că am consumat băuturi alcoolice. Eu nu neg asta, pentru că am băut o vodcă, la sticlă mică și un suc din ăsta de guarana și frutti della passione. …. A fost ceva de nedescris”, a spus femeie, în fața reporterilor de la Observator News.

Majoritatea companiilor interzic pasagerilor să se urce la bord după ce au consumat alcool

Companiile aeriene interzic pasagerilor să se urce la bord în stare de ebrietate vizibilă sau agresivă. Regulile vin din norme internaționale IATA și legi naționale, pentru a preveni eventualele incidente în zbor. Un alt caz în care un pasager a făcut scandal în avion, după ce a consumat alcool, este cel al unui britanic care a încercat să sărute un însoțitor de bord, și-a agresat soția și ulterior a fost arestat când a coborât din aeronava.

Principalele reguli aplicate în Europa:

Refuz la îmbarcare: Personalul de sol sau însoțitorii refuză accesul dacă pasagerul miroase a alcool, vorbește neclar, e dezechilibrat sau agresiv.

Consum la aeroport: Permis în zone duty-free, dar excesul duce la excludere.

Sancțiuni: Amendă 1.000-5.000 lei în UE/România, interdicție zbor sau proces penal pentru tulburarea ordinii publice.

Doar alcool cumpărat de la companie se servește; consumul din duty-free e interzis. Însoțitorii opresc servirea la semne de beție, conform CAA UK/UE.