Ce s-a întâmplat la bordul avionului în care pasagerul s-a îmbătat

Un om de afaceri britanic, în vârstă de 64 de ani, a fost acuzat de comportament scandalos la bordul unui avion British Airways care a zburat din Bahamas către Londra Heathrow, potrivit informațiilor publicate de Express și Daily Mail.

Bărbatul a recunoscut că era în stare de ebrietate, că a agresat sexual un membru al echipajului și a pus în pericol siguranța aeronavei. Britanicul, care se întorcea dintr-o vacanță luxoasă în Grand Cayman împreună cu soția sa, ar fi consumat vin și vodcă înainte de a se comporta agresiv față de membrii echipajului din cabină și pasageri.

„La zece minute după ce echipajul a fost notificat că era beat, acesta s-a apropiat de ușa cockpitului, a început să bată cu pumnii în ea și să strige la echipaj, la căpitan și la pasageri”, a explicat procurorul de caz, potrivit sursei citate mai sus.

Afaceristul este acuzat de agresiune după incidentul din avion

Membrii echipajului au considerat acțiunile sale o problemă gravă de siguranță și au intervenit pentru a-l opri. Echipajul a considerat acțiunile sale o problemă gravă de siguranță și a intervenit pentru a-l opri. Pasagerul a împins un membru al echipajului, iar acesta din urmă s-a dezechilibrat și a lovit un alt pasager. Mai târziu, afaceristul a devenit și mai agresiv, strigând: „O să vă omor – nu sunt suficienți oameni în avion să mă oprească!”.

Potrivit procurorului, britanicul și-a lovit soția, a tras-o de păr și a insultat un însoțitor de bord. Scandalul nu s-a oprit însă aici.

Afaceristul britanic ar fi sărutat un membru al echipajului pe obraz și i-ar fi mușcat urechea. „Comportamentul escaladat al inculpatului a fost înfricoșător și a devenit o problemă serioasă de siguranță”, a precizat sursa citată mai sus.

Bărbatul a fost reținut imediat ce avionul a aterizat și riscă să ajungă la închisoare

După ce în cele din urmă a adormit, el a fost arestat pe Aeroportul Heathrow la aterizarea avionului Boeing 777-200. În fața instanței, acesta a încercat să-și explice acțiunile, susținând că combinația de vin și vodcă „l-a dezechilibrat”.

Avocatul său a menționat că bărbatul suferă de PTSD și că are remușcări pentru cele întâmplate în timpul cursei spre Londra. La audierea de astăzi, judecătoarea de la Isleworth Crown Court a amânat pronunțarea sentinței până pe 11 februarie, avertizându-l pe bărbat că riscă să fie încarcerat, mai precizează sursa citată mai sus.

„Această instanță privește cu foarte mare severitate comportamentul în stare de ebrietate la bordul unui avion. Este în interesul dumneavoastră să fiți reprezentat de un avocat”, a transmis judecătoarea, potrivit presei străine.

Cazul britanicului amintește de o altă situație, petrecută în urmă cu doi ani. La acel moment, un bărbat s-a ales cu închisoare cu suspendare după ce a sărit la bătaie în avion, pe o cursă Copenhaga – București. Individul se afla în stare de ebrietate, iar scandalul de la bordul aeronavei a pornit tot pe fondul consumului de alcool.

