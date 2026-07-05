Bărbatul a încercat să verifice butelia cu un chibrit

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani a anunțat că bărbatul a încercat să verifice etanșeitatea unei butelii folosind flacăra unui chibrit, o practică extrem de periculoasă.

„Gazul acumulat în încăpere s-a aprins, iar flăcările s-au extins rapid la întreaga bucătărie de vară și la acoperișul casei. Bărbatul a reușit să iasă din încăperea cuprinsă de flăcări și să ceară ajutor”, au transmis reprezentanții ISU, citați de News.ro.

Pompierii au intervenit de urgență la fața locului, dar bucătăria a fost distrusă

La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari din cadrul Detașamentului Dorohoi, cu două autospeciale de stingere, precum și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță.

La sosirea acestora, flăcările cuprinseseră deja bucătăria de vară, acoperișul locuinței și câteva anexe aflate în apropiere.

„Pompierii au acționat prompt și au reușit să împiedice extinderea incendiului”, au declarat oficialii ISU.

Bărbatul a suferit arsuri grave și a fost transportat de urgență la spital

Nonagenarul a fost preluat imediat de echipajul Serviciului Județean de Ambulanță și transportat la spital pentru tratament de specialitate. Acesta prezenta arsuri la nivelul feței și al mâinilor, însă a reușit să scape cu viață datorită reacției rapide de a ieși din încăpere.

ISU avertizează asupra pericolelor utilizării necorespunzătoare a buteliilor de gaz

Reprezentanții ISU Botoșani atrag atenția asupra pericolelor asociate utilizării necorespunzătoare a buteliilor de gaz și oferă câteva recomandări pentru prevenirea unor astfel de tragedii:

Verificați etanșeitatea conductelor de gaz doar cu apă și săpun, niciodată cu flacără deschisă.

Respectați principiul „gaz pe flacără” – aprindeți mai întâi flacăra și abia apoi deschideți robinetul de gaz.

Asigurați o ventilație adecvată în încăperile unde sunt utilizate aparate cu flacără deschisă.

Dacă simțiți miros de gaz, opriți imediat alimentarea, deschideți ferestrele pentru aerisire și evitați utilizarea surselor de foc, a întrerupătoarelor electrice sau a telefoanelor mobile.

„Folosiți doar butelii comercializate în unități specializate!”, avertizează specialiștii, subliniind că achiziționarea de butelii din surse nesigure crește riscul unor accidente grave.

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