Un bărbat din județul Brăila a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, după ce i-a făcut prietenului său o glumă mortală.

Tânărul și-a împins prietenul în fața unui scuter, iar gestul său i-a provocat moartea. Incidentul tragic a avut loc în seara zilei de 30 ianuarie 2020, pe o stradă din satul Jugureanu, comuna Ulmu, iar decizia finală a fost pronunțată de Judecătoria Făurei pe 14 ianuarie 2026, la aproape șase ani de la accident, relatează portalul de știri locale Debraila.ro.

Cum s-a petrecut incidentul în timpul căruia a murit bărbatul

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, în seara incidentului, M. G. T., atunci în vârstă de 17 ani, conducea un scuter neînmatriculat, fără a deține permis de conducere. Victima, M. T., se deplasa pe jos pe partea carosabilă, când a fost împinsă spre direcția de mers a scuterului de către prietenul său, C. C. În urma impactului, victima s-a lovit cu capul de asfalt și a murit.

„Inculpatul M. G. T. a condus mopedul marca Piaggio, neînmatriculat în circulaţie şi fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, împrejurare în care l-a acroșat pe numitul M. T., care se deplasa pe jos (pieton) pe partea carosabilă şi care a fost împins spre direcţia de deplasare a mopedului de către inculpatul C. C., în urma impactului rezultând căderea şi lovirea victimei M. T. de partea carosabilă cu consecinţa producerii unor leziuni care au condus la decesul acestuia”, se precizează în rechizitoriul citat de presa locală.

O glumă i-a adus dosar penal și unui român stabilit în Italia. Bărbatul a sunat la numărul unic de urgență pentru a semnala prezența unei bombe într-un loc aglomerat și a fost convins că nimic nu i se poate întâmpla.

Procesul în care au fost judecați cei doi tineri a avut peste 25 de termene

Cazul a fost trimis în instanță în iulie 2022, iar de atunci au fost stabilite peste 25 de termene până la pronunțarea sentinței din 14 ianuarie 2026. Deși ambii bărbați implicați au fost inițial acuzați, doar C. C., cel care și-a împins prietenul, a fost condamnat. M. G. T., conducătorul scuterului, a scăpat de răspunderea penală din cauza prescrierii faptelor.

Conform legislației în vigoare, termenele de prescripție a răspunderii penale se reduc la jumătate pentru minorii care comit infracțiuni. Deoarece M. G. T. avea doar 17 ani la momentul accidentului, el ar fi putut fi condamnat pentru ucidere din culpă doar până la 29 ianuarie 2024.

În cazul infracțiunilor de conducere fără permis și conducere a unui vehicul neînmatriculat, termenul de prescripție a fost și mai scurt, expirând pe 29 iulie 2022, chiar înainte de începerea procesului.

Bărbatul din Brăila s-a ales cu o condamnare la închisoare după glumă făcută prietenului său

Judecătorii au hotărât ca doar C. C., care avea vârsta majoratului la momentul faptei, să fie tras la răspundere pentru moartea prietenului său.

Acesta a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare. În motivarea sentinței, instanța a subliniat că bărbatul a manifestat o „lipsă de umanitate” prin faptul că a părăsit locul accidentului fără să acorde ajutor victimei.

„Instanţa va stabili pentru inculpat pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, cuantum suficient în opinia instanţei pentru atingerea scopului şi îndeplinirea funcţiilor de constrângere, de reeducare şi de exemplaritate ale pedepsei. (…) Instanţa mai are în vedere şi faptul că inculpatul nu a manifestat nici cea mai elementară urmă de umanitate față de victimă, lăsând-o căzută pe asfalt şi continuându-şi mai departe drumul”, se arată în motivarea instanței.

Judecătorii au mai remarcat că inculpatul nu a recunoscut fapta și nu a arătat remușcare pentru incidentul care a dus la moartea prietenului său. Potrivit legii, acesta ar fi putut scăpa de pedeapsă doar dacă decizia finală ar fi fost pronunțată după ianuarie 2028.

