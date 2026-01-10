Urmărire în trafic, încheiată cu folosirea dispozitivului spike strip

Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112 care anunța furtul unui autoturism din comuna Recea-Cristur. „Mașina a fost observată la scurt timp pe DJ 108B, în municipiul Dej, iar șoferul a ales să ignore semnalele de oprire. A urmat o urmărire în trafic, la care au participat echipaje din cadrul Poliției Municipiului Dej, Secția 5 Poliție Rurală Dej și Biroul Rutier Dej. Intervenția s-a încheiat pe strada Mihail Kogălniceanu, unde autoturismul a fost oprit cu ajutorul unui dispozitivului spike strip”, a comunicat Poliția județului Cluj.

După ce a fost blocat, bărbatul a încercat să fugă, însă a fost reținut rapid. Verificările ulterioare au dezvăluit că acesta nu avea permis de conducere și avea antecedente penale. Bărbatul se află acum în arest și este cercetat într-un nou dosar penal.

Ce este dispozitivul Spike, folosit pentru oprirea șoferului

Spike strip este un dispozitiv folosit de poliție pentru a opri în siguranță un autovehicul aflat în deplasare.

Este format dintr-o bandă cu țepi metalici retractabili, care se așază pe carosabil. Când mașina trece peste ea, țepii perforează anvelopele și permit dezumflarea controlată a roților, astfel încât șoferul să fie nevoit să oprească fără a pierde brusc controlul asupra vehiculului.