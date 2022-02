Bărbat de 50 de ani salvat după un atac cerebral, dar adus în pragul morții de infecții nosocomiale netrecute în foaie

Nic Lungu are 50 de ani și lucra la un atelier auto. Soția, Cristina, este contabilă. Printre datele acestea seci s-a strecurat momentul tragediei. Ca în mai toate cazurile, el poate veni oricând și viața o ia în complet altă direcție.

Atacul vascular cerebral

Pe 18 iunie, 2021, Nic, Cristina şi fiul lor aveau bagajele pregătite să plece în minivacanţa de Rusalii. Era dimineaţă, pe la ora 7, când pe Cristina o trezeşte agitaţia din casă. Băiatul îi spune că tati se simte rău. Sare din pat şi îl găseşte pe soţul ei vomând.

Dintr-un bărbat în putere, omul devine incoerent, bâiguie cuvinte de neînţeles şi nu îşi mai poate mişca partea dreaptă a corpului.

Salvarea vine repede, echipajul medical constată că este vorba de un accident vascular cerebral. Nic este dus la Spitalul Clinic Fundeni. Cristina rămâne acasă cu fiul ei, lipită de telefon, aşteptând veşti. Ele vin peste trei ore ca o lovitură de trăsnet!

Medicul care l-a preluat la Fundeni mi-a spus să mă pregătesc, că nu are nicio şansă la supravieţuire şi că va deceda dintr-o clipă în alta, pentru că are hemoragie în trunchiul cerebral. Cristina Lungu:

„Am intrat în stare de şoc şi l-am rugat să facă tot ce poate pentru el. A spus că va face, dar că nimeni cu acest diagnostic nu supravieţuieşte. Am aşteptat până dimineaţă, când, la fel, mi s-a spus că nu supravieţuieşte!”.

În ciuda pronosticurilor rezervate, la o zi după ce suferise AVC-ul, Nic s-a trezit şi a început să o strige pe Cristina. Medicii reușiseră. Soția şi băiatul au mers să îl viziteze. I-a recunoscut şi a putut spune, cu greu, câteva cuvinte.

În următoarele zile, medicul curant i-a spus familiei că situaţia neurologică a lui Nic a început să se amelioreze. Era însă inert în continuare, nu mai putea vorbi deloc şi nici nu putea înghiţi mâncare solidă.

Nic Lungu, 50 de ani, avea 80 de kilograme când a făcut atacul cerebral și era un bărbat în putere. A ieșit din spital slăbit, avea doar 49 de kilograme

Spitale fără resurse pentru recuperare

În acest moment, în cazul unui astfel de pacient, intervine recuperarea neuromotorie şi logopedică. Dar majoritatea secţiilor de neurologie din spitalele româneşti au prea puţin personal calificat sau nu au deloc, potrivit cadrelor medicale consultate de ziar. Soția susține că în perioada de aproape o lună în care a stat internat în Spitalul Fundeni, Nic a făcut câteva exerciţii de recuperare, doar în ultimele două-trei zile. În tot acest timp, starea fizică i s-a degradat.

Mihai Rotaru, licenţiat în kinetoterapie la Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti, spune: „Este esenţial ca un pacient care a suferit un AVC urmat de tetrapareză să înceapă recuperarea din a doua, a treia zi după ce se stabilizează. Știu care este situația din spitalele de stat, pentru că majoritatea pacienţilor care apelează la mine provin din ele. Situaţia din România e cel puţin precară”.

Am fost chemat de multe ori, pe banii familiilor, să fac exerciţii cu pacienţi internaţi în spitale de stat. În majoritatea aveau un kinetoterapeut la 40-50 de pacienţi. Pentru că nu fac exerciţii, bolnavii regresează, iar revenirea lor la normal întârzie cu luni. Mihai Rotaru, kinetoterapeut:

Pe 16 iulie, 2021, Nicolae Lungu a fost externat din Spitalul Clinic Fundeni. Nu putea merge, nu putea mânca singur şi nu vorbea. Soţiei i s-a spus, insistent, să îl ia acasă, că e stabilizat şi poate începe recuperarea.

„Că a mai murit un pacient cu AVC tot din cauza nosocomialelor”

„Dar era febril şi nu se simţea bine. Am spus că nu îl pot lua acasă în starea aceea, că nu am unde să îl duc şi am întrebat de ce nu este mutat în clinica de recuperare de la Fundeni”, s-a alertat soția.

„Medicul care l-a tratat mi-a spus că nu e de datoria lui şi că nu înţelege de ce aparţinătorii pacienţilor consideră că doctorul care i-a preluat şi stabilizat trebuie să se ocupe în continuare de ei. Am cerut un sfat, unde să mă duc, ce să fac cu el? Dar nu am primit niciun răspuns. Mi-a spus să îl iau de acolo, că altfel moare, că a mai murit un pacient cu AVC tot din cauza nosocomialelor”. Ea știe că medicii au contribuit la salvarea soțului, au avut un rol esențial, dar se declară șocată de faptul că au considerat că misiunea lor s-a încheiat odată ce inima a continuat să bată. Și, mai ales, spune, susținută de documente, că spitalul a ascuns infecțiile nosocomiale, apărute pe parcursul internării.

Pe biletul de externare de la Spitalul Fundeni este trecută o infecţie a tractului urinar, fără să fie specificaţi germenii patogeni existenţi în organismul pacientului Nicolae Lungu. În schimb, germenii au apărut în biletul întocmit de un alt spital.

Reacția medicului când a fost întrebat

Redacția l-a contactat pe medicul neurolog Vlad Ştefănescu, cel care l-a tratat pe Nic la Spitalul Clinic Fundeni. Întrebările au vizat care este protocolul în România, în cazul unui pacient care are nevoie de recuperare după AVC. De asemenea, dacă e adevărat ce susține familia, că bărbatul a fost externat cu infecţie şi în stare febrilă? Și dacă este un standard să nu fie specificat în biletul de externare ce infecţii nosocomiale avea?

După ce a fost de acord să primească întrebările pe e-mail, medicul a răspuns: „Ştiţi şi dumneavoastră că informaţiile legate de starea pacienţilor sunt strict confidenţiale şi nu pot fi divulgate terţilor”.

Potrivit declarației lui Alexandru Rafila, ministrul sănătății, România nu a ajuns încă la 1% infecții nosocomiale raportate, la numărul de pacienți externați. Cifra este evident nerealistă, ministrul spunând că ea este mult mai mică decât media europeană.

Declarația a fost consemnată de Agerpres și a fost făcută pe 15 februarie 2021 la o conferință finanțată pe bani europeni. În aprilie 2016, după tragedia de la Colectiv și după ce guvernanții nu au mai putut ascunde opiniei publice subraportarea infecțiilor nosocomiale, Alexandru Rafila făcea o declarație asemănătoare și promitea un plan național pentru raportarea corectă, plan realizat tot pe bani europeni. La 6 ani distanță, situația subraportărilor este similară.

„Avea infecții cu E.Coli și Clostridium difficile”

Toate spitalele de recuperare de stat din Bucureşti au refuzat internarea lui Nic, după ieşirea de la Fundeni, susține soția. A ajuns la spitalul privat de recuperare „Sfântul Sava”.

„Era febril, somnolent, înţelegea tot, era cooperant din priviri, spunea da, nu, dar atât. La «Sf. Sava» i s-au făcut analize în ziua internării. Rezultatele au arătat că avea infecție cu E.Coli, Clostridium difficile și enterocolită, iar starea lui se degrada cu fiecare zi”, explică ea.

„Nu putea începe recuperarea. A stat şi aici trei săptămâni, dar infecţiile au rezistat la tratament, tensiunea îi era foarte scăzută. Starea i s-a agravat, aşa că cei de la «Sf. Sava» au sunat la Salvare, conform protocolului pentru clinici private. A fost preluat de Spitalul Sfântul Pantelimon”, îşi aminteşte Cristina.

A ajuns la „Sf Pantelimon”

Nicolae Lungu a ajuns în stare gravă la Spitalul Sf. Pantelimon, sâmbătă seara, pe 31 iulie, 2021. În plină perioadă COVID, a apărut și problema comunicării. Cristina povestește că a sunat constant la spital, fără să obțină informații despre starea lui Nic. I s-a spus mai întâi că la „Sf. Pantelimon” nu figurează niciun pacient cu numele Nicolae Lungu. Apoi că este internat pe Secţia de COVID, deși avea un test PCR cu rezultat negativ. Apoi că i se fac investigaţii, pentru că este foarte grav.

„Luni dimineaţă, în sfârşit, după aproape două zile, am aflat că au chemat comisie de la Spitalul de Boli Infecţioase Matei Balş, dar cei de acolo nu au acceptat transferul, motivând că sunt supraaglomerați. A rămas la «Pantelimon»”, spune femeia.

„Cam după o săptămână, a început să răspundă la tratament”. Din nou medicii reușiseră.

„Până la final, a slăbit extrem de mult, abia mai putea şopti, pentru că nu mai avea putere. L-am adus acasă la 49 de kg, avea 83 la momentul AVC-ului, inert, nu mai putea spune nici măcar da sau nu, doar din ochi mai înţelegea ce-i spun”, își amintește soția.

Biletul de externare de la „Fundeni”, unde apare o infecție a tractului urinar la diagnostic, însă nu este specificat niciun germen.

În biletul de externare de la clinica privată „Sfântul Sava”, unde pacientul a ajuns imediat după „Fundeni”, apar infecțiile nosocomiale Candida, Clostridium Difficile și E.Coli

În istoricul medical din biletul de externare de la „Sfântul Pantelimon” apar infecțiile de care a fost tratat la spitalul anterior, „Sfântul Sava”: Trichosporon Sp, Clostridium Difficile și E.Coli. În diagnosticul de externare apare o infecție urinară cu Candida și bronhopneumonie cu germen nespecificat

Are senzația că a ajuns la Morgă

Au trecut luni pînă când Nic a început, din nou, să vorbească, în propoziţii scurte, cât să poată fi înţeles. Aşa a putut să îi povestească soţiei lui prin ce a trecut la Spitalul Sf. Pantelimon.

„Când a început să vorbească, plângea şi îmi spunea că el mai bine murea, că mai bine rămânea la morgă. I-am spus că a visat lucrul ăsta, că delirează. Şi a spus că nu. Că îşi aminteşte foarte bine cum a fost lăsat la morgă, unde mai erau şi alţi decedaţi, şi că, la un moment dat, i-au tras sonda urinară şi cearceaful cu care era acoperit. Când au tras de sondă, el s-a mişcat şi atunci l-au dus înapoi în salon”.

L-am întrebat: tu eşti sigur că te-au abandonat? Mi-a răspuns că da, că ştia ce se întâmpla în jurul lui. După ce mi-a povestit asta, am încercat să aflu exact de la cei de la «Pantelimon» ce s-a întâmplat cu Nic de sâmbătă seara şi până luni dimineaţa, când, în sfârşit, a intrat pe tratament. Cristina Lungu:

„Cei din spital mi-au spus că i s-au făcut analize. Şi că avea tensiune şi puls foarte mici. Am întrebat dacă a ajuns cumva la morgă şi au zis că nu, că a fost lăsat pe un hol până i s-au făcut analize”.

Normele medicale, susține directorul spitalului, nu sunt însă atât de simple și fac extrem de improbabilă situația ca un pacient viu să ajungă la morgă. Specialistul susține că un pacient în starea lui poate avea astfel de percepții.

Bogdan Socea, managerul de la „Pantelimon”, explică procedura

Managerul Spitalului Sf. Pantelimon, chirurgul Bogdan Socea, și-a prezentat argumentele. El exclude posibilitatea ca un pacient viu să ajungă din greşeală la morgă: „Protocolul în caz de deces presupune o perioadă de două ore de păstrare a corpului neînsufleţit izolat, într-o rezervă sau într-un salon cu paravan, perioadă în care personalul medical se asigură de prezenţa sau absenţa funcţiilor vitale. În primul moment se verifică, se face resuscitare, iar dacă resuscitarea nu determină reluarea funcţiilor vitale, se declară decesul, după care corpul respectiv se păstrează timp de două ore într-o zonă izolată. Abia apoi este coborât la morgă”.

Pacientul a fost într-o stare gravă, nu negăm asta, iar ce a simţit el, că i s-a tras sonda sau tuburile sau altceva, e o imagine deformată de starea gravă în care se afla. Bogdan Socea, manager „Sf Pantelimon”:

Concluzia managerului Bogdan Socea este: „E un real succes că a plecat viu din spital, având în vedere ce afecţiuni avea şi faptul că a rămas cu sechele după accidentul vascular şi cu acele infecţii cu care a fost preluat. S-au tratat infecţiile respective şi s-a rezolvat, până la urmă, cazul”.

Nic a fost externat de la Spitalul Sf. Pantelimon pe 24 august, 2021, cu diagnosticul: şoc septic cu punct de plecare pulmonar şi urinar. Bronhopneumonie-germene neidentificat. Infecţie tract urinar- Candida. AVC hemoragic sechelar cu tetraplegie flască.

Posibilitatea din Turcia

La opt luni de la AVC, bărbatul nu îşi poate ţine echilibrul şi coordona mişcările. Are nevoie de sprijin şi pentru a face câţiva paşi până la baie, se hrăneşte şi vorbeşte cu dificultate. Stă cel mai mult întins în pat, uneori se uită la televizor, dar şi vederea îi este încă afectată.

Soţia lui a luat la rând toate centrele de recuperare de care a aflat, dar peste tot i s-a spus că nu îl pot accepta pe Nic. A epuizat toate resursele financiare ale familiei, plătind, acasă, şedinţe de kinetoterapie şi logopedie. O prietenă i-a ajutat pe partea de recuperare psihologică.

Familia Lungu îşi pune acum toate speranţele într-o clinică din Turcia care foloseşte inclusiv robotica pentru recuperarea post AVC a pacienţilor. Cei de acolo au analizat documentele medicale ale lui Nic şi susțin că şansele lui de a se recupera sunt de peste 90%. Costurile pentru două luni de proceduri, necesare pentru Nic, sunt estimate la 90.000 de euro. Clinica din Turcia i-a fost recomandată Cristinei de oameni care au stat şapte-opt luni în ţară fără să facă progrese, iar de acolo s-au întors pe picioarele lor:

„Este o sumă foarte mare pentru noi. Am încercat, până acum, să mă descurc cum pot, cu ajutorul familiei şi al prietenilor, dar suma aceasta ne depăşeşte. Mă văd nevoită să apelez la bunăvoinţa celor care citesc despre ceea ce i s-a întâmplat lui Nic. E trist… Aveam bagajele pentru vacanţă… Băiatul e foarte puternic şi aşteaptă ca tati să îşi revină. Nici eu nu îmi imaginez altceva decât că îşi va reveni”, spune Cristina.

Dacă doriți să-l ajutați pe Nic Lungu, puteți lua legătura cu soția lui, Cristina, la adresa de e-mail [email protected] sau la telefon 0730.021.119.

