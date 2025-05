Bărbatul a fost în culmea fericirii când a descoperit aproape 47.000 de lire sterline ascunse în cutii de Nesquik, în timp ce renova casa ce urma să-i devină locuință de pensionare. Constructorul Toño Piñeiro lucra la casa cumpărată în Lugo, când a dat peste comoara ascunsă.

Bucuria sa s-a risipit rapid când a realizat că banii erau în pesetas spaniole, o monedă care a devenit învechită în 2002, odată cu trecerea Spaniei la euro.

Când a încercat să schimbe banii la bancă, Piñeiro a aflat că unele dintre bancnote erau atât de vechi încât nu mai puteau fi convertite în euro. Fusese depășit termenul-limită pentru schimbul anumitor bancnote la Banca Spaniei, ceea ce a făcut ca o parte din sumă să fie inutilizabilă.

Chiar și așa, Piñeiro a reușit să obțină în jur de 30.000 de lire din bancnotele mai recente, pe care le-a schimbat cu succes.

„Mi-au plătit acoperișul nou”, a spus acesta.

„Cred că au păstrat banii în aceste cutii ca să-i ferească de umezeală. Ultimele erau puțin deteriorate, dar celelalte arătau perfect – erau ca și călcate, a fost incredibil.”

Toño a povestit că imobilul a fost abandonat de peste 40 de ani și că îl cumpărase după ce îl văzuse listat pe Facebook. A mai spus că intenționează să păstreze o parte din bancnotele vechi ca suvenir.

