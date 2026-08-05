Dispărut de luni de zile, găsit îngropat în propria curte

Caz șocant înregistrat în județul Botoșani, unde un bărbat a fost găsit îngropat într-o curte din localitatea Vârfu Câmpului. Anchetatorii suspectează că victima ar fi fost ucisă înainte de a fi ascunsă în gospodărie.

Autoritățile au fost sesizate, iar polițiștii, împreună cu un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani, au mers la fața locului, unde au efectuat exhumarea cadavrului.

Anchetatorii au găsit urme de violență

Din primele informații, persoana găsită decedată ar fi un bărbat în vârstă de 48 de ani, care fusese dat dispărut în urmă cu câteva luni.

Potrivit primelor date ale anchetei, acesta ar fi locuit o perioadă în gospodăria în care a fost descoperit trupul neînsuflețit. În urma verificărilor efectuate, anchetatorii au constatat că pe corpul victimei existau leziuni produse prin violență, relatează botosaninews.ro.

Polițiștii iau în calcul ipoteza că bărbatul ar fi fost înjunghiat, iar ulterior trupul său ar fi fost îngropat.

„La adresa unde a locuit persoana de mai sus până la reclamarea dispariției a fost găsit un cadavru. La autopsie au fost constatate leziuni produse prin violență. Acum se fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a identității victimei”, a declarat Delia Nenișcu, purtătorul de cuvânt al IPJ Botoșani.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească identitatea victimei și împrejurările în care s-a produs decesul.

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