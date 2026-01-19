„La data de 19 ianuarie 2026, poliţiştii Secţiei 5 Urbane Timişoara au fost sesizaţi de către o persoană cu privire la faptul că, într-un apartament închiriat în regim hotelier, situat pe strada Marginii din municipiul Timişoara, se află un bărbat decedat. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat, de 45 de ani, găsit decedat în grupul sanitar al apartamentului”, a transmis IPJ Timiş.

Bărbatul este născut în judeţul Mehedinţi, dar locuia în Timişoara și a fost găsit decapitat cu o ghilotină improvizată descoperită de poliţişti în apartament. Oamenii legii au găsit două bilete de adio în care scria că dorinţa lui a fost să se sinucidă.

Poliția face în continuare cercetări pentru a afla dacă totuși a fost sinucidere sau crimă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE