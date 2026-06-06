Cadrele medicale au constatat decesul

Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Botoșani a fost alertat inițial pentru a acorda ajutor unei persoane aflate în stare de inconștiență într-un spațiu public.

Din păcate, echipajul medical sosit la fața locului a constatat că leziunile bărbatului erau mult prea grave.

„La sosirea echipajului medical, pacientul prezenta semne certe de deces, incompatibile cu inițierea manevrelor de resuscitare. La examinarea externă a fost identificată o leziune traumatică la nivelul regiunii temporale drepte, cu afectare profundă a structurilor craniene”, au precizat oficialii SAJ Botoșani.

Ancheta Poliției

Elementul central care ghidează în acest moment investigația este aparatul găsit în imediata apropiere a victimei – un dispozitiv utilizat pentru eutanasierea animalelor.

Cazul a fost preluat de organele judiciare. Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani a demarat o anchetă complexă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele și mecanismul prin care s-au produs leziunile fatale.

La fața locului s-a deplasat o echipă formată din polițiști de investigații criminale și experți criminaliști.

Aceștia au prelevat probe și analizează toate pistele posibile pentru a reconstitui ultimele momente din viața bărbatului și pentru a clarifica natura acestui eveniment tragic.

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