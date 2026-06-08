A condus de la Galați la Lupeni ca să își omoare fosta familie

Bărbatul, care avea deja două ordine de protecție, este acuzat acum de tentativă de omor calificat asupra unui membru de familie, încălcarea ordinului de protecție, tulburarea ordinii și liniștii publice, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept și introducerea ilegală de arme și muniții în țară.

Potrivit IPJ Hunedoara, incidentul a avut loc pe 7 iunie, în jurul orei 17.20, în municipiul Lupeni. O femeie de 58 de ani a sunat la 112 și a reclamat că ginerele său ar fi deschis focul cu un pistol asupra sa, a soțului ei de 64 de ani, a fiicei sale de 32 de ani și a unui bărbat de 26 de ani. Supectul a tras mai multe focuri de armă în mașina în care se aflau victimele.

Oamenii împușcați la Lupeni au ajuns la spital

După atac, bărbatul a fugit de la locul faptei cu un autoturism, îndreptându-se într-o direcție necunoscută.

„Cele patru victime au fost transportate de urgență la unități medicale pentru îngrijiri de specialitate, una dintre acestea fiind externată în prezent, în timp ce alte două sunt în afara oricărui pericol. A treia victimă, în vârstă de 64 de ani, se află în stare instabilă”, a declarat IPJ Hunedoara, citat de News.ro.

Suspectul de la Lupeni era vizat de două ordine de protecție

Mașina agresorului a fost găsită ulterior abandonată pe un drum forestier din zonă, iar bărbatul a fost localizat în apropiere și reținut. Ancheta a relevat că acesta era deja sub incidența a două ordine de protecție emise de Judecătoria Petroșani în favoarea victimelor. Cu toate acestea, el a utilizat o armă letală pe care o deținea ilegal.

În urma probatoriului, procurorul de caz a emis un mandat de reținere pentru 24 de ore, iar suspectul a fost transportat la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva. În prezent, cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și probarea faptelor.

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