Incidentul, surprins de camerele de supraveghere din lift, a avut loc într-o clădire din complexul Sardar Heights, care se află în statul indian Gujarat, relatează Hindustan Times. În imagini se poate observa cum bărbatul, identificat ca Vatsal Panchal, locatar al etajului nouă, intră în lift și apasă butonul pentru parter.

După aproximativ 35 de secunde, ușa liftului se deschide, iar acesta încearcă să iasă. În acel moment, liftul pornește brusc în sus, iar Panchal abia reușește să evite să fie prins între podea și cabină. Bărbatul s-a lovit la cap de partea superioară a ușii, însă, din fericire, a scăpat cu răni minore și este în afara oricărui pericol. Liftul s-a oprit apoi cu un etaj mai sus.

Se pare că din cauza unei defecțiuni la sistemul de comandă al liftului, acesta a început să se miște înainte ca ușile să fie complet închise. Imediat după incident, au fost solicitați specialiști pentru a investiga problema. Autoritățile au inițiat o inspecție amănunțită a celor 36 de lifturi din complexul Sardar Heights, care include 18 clădiri cu un total de 1.628 de apartamente.

Acest incident readuce în discuție problema siguranței ascensoarelor în clădirile rezidențiale din India. Situații similare au fost raportate anterior, inclusiv în martie 2025, când trei persoane au fost rănite într-un complex rezidențial din orașul indian Noida. În acel caz, liftul s-a defectat și a căzut de la ultimul etaj, rănind două femei și un bărbat aflați în interior.

