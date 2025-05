Diane Sindall a fost ucisă în timp ce pleca de la muncă

Diane Sindall, în vârstă de 21 de ani, a fost ucisă în timp ce pleca de la muncă în Bebington, Merseyside.

Se presupunea că Sullivan băuse mult în ziua respectivă și o întâlnise întâmplător pe Sindall. Aceasta mergea pe jos spre o benzinărie după ce duba ei se stricase în drum spre casă de la un schimb la pub.

Noi teste ADN

Noile teste ordonate de Comisia de Revizuire a Cazurilor Penale (CCRC) au arătat că ADN-ul lui Sullivan nu era prezent pe probele păstrate la momentul respectiv.

Duncan Atkinson KC, reprezentând Parchetul, a declarat Curții de Apel că analiza ADN-ului a arătat că acesta provenea de la cineva căruia i se pusese eticheta „bărbatul necunoscut unu”.

„Având în vedere aceste dovezi, este imposibil să considerăm condamnarea apelantului ca fiind sigură”, a afirmat Lord Justice Holroyde, anulând condamnarea.

Reacții și investigații în curs

Sullivan, care a participat la audiere prin videoconferință din închisoarea HMP Wakefield, părea să plângă atunci când condamnarea sa a fost anulată. O rudă prezentă în sală a izbucnit în lacrimi la auzul verdictului. Poliția din Merseyside a declarat că dovezile ADN cruciale nu erau disponibile în timpul anchetei inițiale.

Detectivul șef superintendent Karen Jaundrill a afirmat că peste 260 de bărbați au fost verificați și eliminați din anchetă de când aceasta a fost redeschisă în 2023.

„Nu există nicio potrivire pentru ADN-ul identificat în baza de date națională ADN”, a adăugat ea.

Implicații mai largi

James Burley, care a condus investigația organizației caritabile Appeal în cazul lui Andrew Malkinson, a comentat:

„Exonerarea lui Peter Sullivan astăzi, după aproape patru decenii de închisoare pe nedrept, oferă dovezi suplimentare că sistemul nostru actual de apel nu poate fi considerat de încredere pentru a identifica și rectifica rapid erorile judiciare”.

