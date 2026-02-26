Bărbatul a plătit 11.000 de euro pe un zbor de lux pe care îl numește „cel mai bun” din viața lui

Un bărbat a cheltuit peste 11.000 de euro pentru un bilet la clasa întâi la bordul unui avion Singapore Airlines. Acesta a filmat întreaga călătorie și apoi a explicat dacă merită sau nu banii.

Influencerul canadian Antoine, acum rezident în Dubai a vorbit despre experiența la bordul unui Airbus A380, descriind zborul ca fiind „cel mai bun din viața lui”.  Clasa întâi la Singapore Airlines promite o experiență de vis, iar Antoine și-a documentat aventura într-un videoclip care a strâns peste 80.000 de vizualizări pe YouTube.

Ce cadouri găsit bărbatul în „apartamentul” său de lux de la clasa întâi

În imaginile postate pe YouTube se vede cum bărbatul urcă în avion și este așteptat de o stewardesă, condus apoi pe scări spre clasa întâi. Înainte de decolare, a fost dus la o suită privată dotată cu un pat de lux, un fotoliu din piele, uși glisante pentru intimitate totală și un kit exclusiv de călătorie oferit de brandul francez Lalique.

„Practic, este o cameră de hotel privată în ceruri”, a descris Antoine în videoclipul său.

De asemenea, Antoine a fost impresionat de spațiul generos din suită, unde a avut loc să-și despacheteze întreaga geantă.

Printre cadourile găsite în suita din avion, influencerul canadian spune că a mai găsit și o pereche de căști al căror preț de vânzare pe piață este de 500 de euro.

Ce spune bărbatul despre meniul servit în prețul biletului de 11.000 de euro

Meniul detaliat, creat de cinci bucătari renumiți, i-a oferit multiple opțiuni, inclusiv caviar, somon afumat, scoici și cotlete de miel crocante.

„E ca și cum ai lua cina la un restaurant de lux”, a spus Antoine.

Personalul companiei l-a asistat „pagină cu pagină” pentru a alege preparatele, iar cina a fost completată cu șampanie de cristal și un espresso.

După cină, personalul i-a pregătit patul, iar baia, descrisă drept „un spa la înălțime”, i-a oferit confortul necesar pentru a se schimba în pijamale de lux.. „A fost o experiență extraordinară” a spus el.

Cum au reacționat internauții când au văzut condițiile de la clasa întâi, pentru prețul de 11.000 de euro

Comentariile de pe YouTube au fost variate. Un utilizator a scris: „Am făcut această experiență pe ruta Londra-Sydney acum trei ani cu soția mea și abia aștept să o repet”.

„Aș alege cea mai lungă rută non-stop doar pentru a mă bucura mai mult de această suită”, a mai spus unul dintre ei.

Pe de altă parte, un comentator a fost mai sceptic: „Pentru 13.000 de dolari, mă așteptam la mai mult”.

La începutul acestui an, un pasager al unei curse United Airlines a stârnit un val de reacții după ce s-a plâns de un „bol al tristeții” servit la clasa întâi. Bărbatul era de părere că salata din avion nu se ridica la nivelul așteptărilor și mai ales nu ar fi costat atât cât plătise omul.

