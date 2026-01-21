Cercetător de la Google, nemulțumit de „bolul tristeții” primit la cină

Peyman Milanfar, un cercetător de prestigiu la Google, unde conduce echipa de Imagistică Computațională, s-a plâns la începutul acestui an, pe platforma X, de mâncarea pe care a primit-o în timpul unui zbor la clasa întâi.

El spune că în bol se afla o „carne misterioasă”, mai multe cuburi de brânză, frunze de salată, măsline și o roșie mare.

„Hei, United, e o glumă? Tocmai am zburat mai bine de 5 ore la clasa întâi, iar acest bol al tristeții e ceea ce îmi serviți drept cină? Între «carnea misterioasă» tipărită 3D, cuburile de brânză ca la cantină și roșia întreagă de care am nevoie de un fierăstrău ca s-o tai, e pur și simplu de necrezut”, a scris cercetătorul, pe 4 ianuarie, pe X.

Postarea a devenit virală, mulți oameni fiind de acord cu acesta. „A arunca o roșie întreagă în castron este o nebunie”, a scris o persoană în comentarii, în timp ce alta a spus: „Asta pare că a fost gândită pentru o broască țestoasă, nu pentru un om”.

Propunerea făcută de pasager companiei aeriene

Ulterior, Peyman Milanfar a propus companiei aeriene să îi ramburseze prețul biletului, iar el va dona această sumă organizației umanitare World Central Kitchen.

„Hei, United, hai să transformăm acest dezastru culinar într-o victorie umanitară: Tu îmi rambursezi biletul, iar eu donez 100% din sumă către World Central Kitchen”, a adăugat el.

United Airlines și-a cerut scuze public

Printre numeroasele comentarii se află și unul al companiei aeriene responsabile. United Airlines i-a cerut scuze pasagerului nemulțumit.

„Ne pare rău că masa nu ți-a îndeplinit așteptările, Peyman. Aceasta nu este experiența pe care ne dorim să o ai. Dacă vrei să verificăm detaliile zborului tău, te rugăm să ne trimiți un mesaj privat cu numărul tău de confirmare”, a precizat United Airlines.

