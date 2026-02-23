Un bărbat din Polonia susținea că s-a trezit cu o datorie de 462.000.000 de euro în cont

O fotografie a devenit virală pe rețelele sociale. Imaginea postată de un bărbat din Polonia arată o datorie de 462.000.000 de euro. Bărbatul susținea că s-a trezit cu această datorie în cont. Imaginea a stârnit discuții aprinse în mediul online, după cum relatează portalul polonez de știri Fakt.pl.

„Ce am cumpărat din greșeală – Orlen, Radom, am sunat din greșeală la Ministerul Apărării și am finanțat o fregată nouă?”, a scris autorul postării în descrierea de pe Facebook.

Cum a descoperit bărbatul din Polonia „datoria” uriașă din cont

Individul a postat mesajul în mediul online joi seara și susține că a intrat să verifice soldul contului după o tranzacție online pentru mâncare.

Mai exact, acesta ar fi așteptat ca o companie ce livrează mâncare să-i returneze suma de 1,18 euro. Banii proveneau de la o comandă prin Glovo. Totuși, când ar fi intrat să verifice soldul s-ar fi trezit cu datoria uriașă.

Cum au reacționat internauții din mediul online când au descoperit datoria

Postarea a devenit rapid virală, iar utilizatorii Facebook au reacționat cu umor. „O fi licitat pentru o noapte cu Wieniawa”, a comentat cineva, făcând referire la o licitație populară din cadrul WOŚP. Alții au glumit: „Mulțumim că ai preluat datoria publică a țării noastre”.

Un alt utilizator a remarcat: „Problema este în minus – așa că practic nu există subiect”. Acest comentariu a atras răspunsul oficial al băncii, care a explicat că „imaginea este falsă”.

Banca susține că imaginea cu datoria uriașă este falsă

Potrivit portalului polonez de știri, instituția bancară a intervenit rapid, explicând că este vorba despre o „imagine falsă” și oferind sfaturi pentru a preveni astfel de situații.

„Ca bancă, ne confruntăm zilnic cu adevărați infractori cibernetici – recunoașterea deepfake-urilor, manipulărilor și a falsurilor online face parte din activitatea noastră de zi cu zi”, a transmis PKO BP, banca inclusă în postare, prin contul său oficial de Facebook.

Reprezentanții băncii au explicat de ce imaginea respectivă este un fals evident: „Este suficient să te uiți la sumă: o combinație ciudată de virgulă și punct, care nu există în formatul real al serviciului nostru. Este un semn clasic al unei modificări rapide – doar pentru a atrage clicuri”.

La finalul explicațiilor, PKO BP a oferit un sfat pentru evitarea capcanelor de acest tip: „Regula de aur pentru recunoașterea falsurilor: Oprește-te și analizează, înainte să crezi”.

La polul opus se află cazul unui adolescent care s-a trezit milionar peste noapte cu o sumă uriașă în cont. Tânărul a rămas însă fără bani în doar câteva minute.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE