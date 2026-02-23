Blocuri afectate în sectorul 1

Compania Municipală Termoenergetica București S.A. anunță oprirea agentului termic, pentru remedierea avariilor apărute în rețeaua termoficare. În sectorul 1 mai multe blocuri nu au apă caldă și căldură. Se desfășoară lucrări de blindare tronson rețea primară și remediere punctuală a avariilor rețea primară. Data estimării punerii în funcțiune este 25 februarie, ora 09:00. Sunt afectate următoarele puncte termice și blocuri:

Punct termic: 7-1 Mai – 6 blocuri/imobile: Bld Ion Mihalache – bl. 5, 6, 7, 8, 9, 10; Punct termic: 140 – 1 Mai – 3 blocuri/imobile: Bld Ion Mihalache – bl. 138, 140, 142; Punct termic: 126-1 Mai – 3 blocuri/imobile: Bld Ion Mihalache – bl. 1, 2; Punct termic: Palazul Mare – 6 blocuri/imobile: Str Gen. Athanasie Enescu – bl. 49, 3, 5, 45, 2, 1; Punct termic: Sandu Aldea – 5 blocuri/imobile: Str Constantin Sandu-Aldea – bl. 1, 2, 3, 4, 5; Punct termic: Av. Sanatescu – 9 blocuri/imobile: Str Mr. Ştefan Sănătescu – Nr.28 Vilă, Aleea Lt. Gheorghe Stâlpeanu – bl.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

De asemenea, tot în Sectorul 1 există deficiențe la încălzire, cauza fiind lipsă parametri pentru livrare încălzire, până pe 24 februarie, ora 10:00, în zona: Punct termic: 4 Aviatiei – 33 blocuri/imobile: Str Măguricea – bl. 13D, 13E, 7P, Str Nicolae G. Caramfil – bl. 11C, 11A, 11B, Str G-ral Ştefan Burileanu – bl. 11I, 12J, 12K, 13M, 13N, Str Cpt. Alexandru Şerbănescu – bl. 7M, 7L, 7N, Str Elena Caragiani – bl. 12D, Str Smaranda Brăescu – bl. 11G, 12I, 12H, 12A, 11H, Str Prometeu – bl. 12G, 12E, 12F, 13F, 13G, Str Feleacu – bl. 13B, 11E, 12B, 12C, 13A, 13C, 11D, 11F; Punct termic: 3 Aviatiei – 27 blocuri/immobile: Str Căpâlna – bl. 15M, 14D+14E, 15B, 15J, 15K, 15A, 15L, 16H, 16I, Str Cpt. Alexandru Şerbănescu – bl. 14B, SERBANESCU 12-14, 14C, 16A, 16C, Str Avionului – bl. 16J, 15H, 15D, 15F, 15E, Str Aripilor – bl. 15C , STAR, Str Siriului – bl. 16J, 16F, 16E, Str Prometeu – bl. 14F, 16G, 16D; Punct termic: 6 Aviatiei – 20 blocuri/immobile: Str Nicolae G. Caramfil – bl. 21H, 21B, 21A, 21C, 22 B, Str G-ral Ştefan Burileanu – bl. 20A, 20C, 20B, 21E, Str Cpt. Alexandru Şerbănescu – bl. 20-I, 20J, 22H, 20E, 20D, Str Smaranda Brăescu – bl. 20H, 20F, 21 I, 21G, 22D, 21F; Punct termic: 5 Aviatiei – 12 blocuri/immobile: Str Cpt. Alexandru Şerbănescu – bl. 17A, 17B, 18A, 19A, 19B, 19F, 19G, Str Siriului – bl. 17C, 17D, 18B, 19D, 19E

Blocuri afectate sectorul 2

În sectorul 2, a fost oprită căldura, existând o avarie rețea secundară pe circuitul de încălzire, data punerii în funcțiune fiind 24 februarie, ora 23:00, în zona Punct termic: 3 Colentina Socului – Partial – 15 blocuri/imobile: Str Stolnicul Vasile – bl. 3, 5, 10, 6, 34, 35, 8, Str Siliştea – bl. 7, 9, Str Lunca Florilor – BL. 15; 11; 17, Str Popa Nicolae – BL.; A; B; C;

De asemenea, în Sectorul 2 la Punctul termic: P7 Foisor – 1 blocuri/imobile: Şos. Mihai Bravu – bl. P7 s-a constatat deficiență la încălzire până luni seara, ora 23:30.

Blocuri afectate sectorul 3

În Sectorul 3 sunt afectate patru zone pentru perioade diferite de timp.

Există deficiență la încălzire, până pe 24 februarie, ora 12:30, în: Punct termic: SC.1Cornisa – Module Termice – 8 blocuri/immobile: Aleea Barajul Iezeru – Module bl.M1A+B, Aleea Barajul Bicaz – Module bl. M2A+B, M3A, M3B, M25A+B, M26, Bld 1 Decembrie 1918 – Module bl.M27, M28; Punct termic: 2 Baia de Arama – 11 blocuri/immobile: Int Muncii – bl. C, Bld Basarabia – bl. A, B, T1, T2, G7, G7bis, G9, G9A, G10, G10A; Punct termic: SC.G2 – Module Termice – 6 blocuri/immobile: Aleea Pleniţa – Module bl.Y8: Str Lucreţiu Pătrăşcanu – Module bl.G2, Y2, Int Bârsei – Module bl.M9bis, M12, Int Bădeni – Module bl.M9; Punct termic: 4X – 16 blocuri/immobile: Str Liviu Rebreanu – bl. N2, N3, N4; Aleea Barajul Sadului – bl. M4, M4′, N5, N12-N13, Z11A, Aleea Barajul Lotru – bl. M4A1, N6, N7, N8, N9 , N10 ,N11, Aleea Barajul Dunării – bl. Z10A.

Este oprită căldura și apa caldă, cauza fiind izolare tronson CG6 FOIȘOR – CB10 FOIȘOR, pentru depistarea și remedierea avariei, până pe 25 februarie, ora 23:00: Punct termic: 21 Foișor – 17 blocuri/imobile: Str Vlaicu Vodă – bl. C8, C9, Str Vlad Dracul – bl. B12, B13, Str Vasile Cârlova – bl. A7, A7bis, Str Emil Gârleanu – bl. A6, A4, Str Lt. col. Dumitru Papazoglu – bl. B10, C6, Str Anastasie Panu – bl. A12, A5, A16, B7, Str Alexandru Moruzzi Voievod – bl. A11, A13, B6; Punct termic: Asociatia Diaconia – 1 blocuri/imobile: Str Foişorului.

Este oprită căldura și apa caldă, cauza – izolare tronson CI2-CG9 – FOIȘOR – CF2 NOD ABATOR – CM1 TIMPURI NOI, până pe 25 februarie, ora 23:00: Punct termic D.C. – 2 blocuri/imobile: Bld Unirii; Punct termic T.S. – 2 blocuri/imobile: Bld Unirii.

De asemenea, există deficiență la căldură, din cauza lipsei parametrilor pentru livrare încălzire din cauza avariei de pe Mag. III Sud., până pe 23. februarie, ora 23:30: Punct termic 12 Foișor – 14 blocuri/imobile: Str Vlad Dracul – bl. C12, C14, C13, Str Foişorului – bl. F13C, F14C, F11C, F12C, Str Anastasie Panu – bl. C15, D3, D1, D2, D6, D4, D5; Punct termic: 2 Mărășești – 16 blocuri/imobile: Str Vlad Dracul – bl. B1, B2, Str Nerva Traian – bl. M70, M71, M66, M69, M68, M65, Str Emil Gârleanu – bl. A8, A9, Str Logofătul Tăutu – bl. C3, C4, C5, Str Lt. col. Dumitru Papazoglu – bl. B5, Str Alexandru Moruzzi Voievod – bl. B1, A10; Punct termic: M107 – 25 blocuri/imobile: Str Nerva Traian – bl. K6, Bld Octavian Goga – bl. M103, M106, Str Emil Botta – bl. M109, M105, M104, M107, M108, Bld Unirii – bl. K3, K4, K2, K5, Str Lucian Blaga – bl. K1; Punct termic: 2 Cornul Caprei – 3 blocuri/imobile: Str Şcoala Ciocanu – Imobil, Bld Burebista – D13, D14; Punct termic: E1 – 6 blocuri/imobile: Str Vintilă Vodă – bl. E1, Bld Unirii – bl. E2, E3,E3A, E3-3, E3A2; Punct termic: 5 Mărăşeşti – 17 blocuri/imobile: Bld Mircea Vodă – bl. M31, M29, M30, Aleea Dimitrie Anghel – bl. M45, Str Panait Cerna – bl. M44, Str Nerva Traian – bl. M34, M35, Str Alexandru Vlahuţă – bl. M46, M47, M48; Punct termic: 11 Laborator – 10 blocuri/imobile: Str Laborator – bl. S18, 39A, 40, 39, 38, Str Râmnicu Vâlcea – bl. S19, S20, S16, S15, S17; Punct termic: C3 Căuzaşi – 11 blocuri/imobile; Ale Negru Vodă – C3, C4, C3A, Str Mămulari – C1, C2, Bld Unirii – A1, A2, A3, A4, Str Sfânta Vineri – A6, A5; Punct termic: SC.1Baba Novac – 11 blocuri/imobile: Str Pictor Ion Tuculescu – Module bl.21A, 25, 37C,22, Str Eufrosina Popescu – Module bl. 37A, 37B, Int Reconstrucţiei – Module bl.24, 26, 27, 28, Str Baba Novac – Module bl.23; Punct termic: 10 Vitan – 17 blocuri/imobile: Str Zizin – bl. V80B, V80A, V81C, V40, Str Vlaicu Vodă – bl. V43, V39, V82, V38, V81, V79, V82B, V81A, Cal Vitan – bl. V40, V42, V17, V82A, V42C,V42A, Str Brânduşelor – bl. V78; Punct termic: 4 Mărăşeşti – 11 blocuri/imobile: Aleea Dimitrie Anghel – bl. M59: Str Panait Cerna – bl. M43, M57, M56, M58, M28, Str Nerva Traian – Grădinița nr. 81, Bld Octavian Goga – bl. M60I, M24, M26, M25, M23; Punct termic: 7 Călăraşi – 9 blocuri/imobile: Bld Corneliu Coposu – 105A, 103, 104, 101, 106A, 105A; Str Sfânta Vineri – 105B, 105C, 102

Blocuri afectate sectorul 4

Și în sectorul 4 sunt afectate mai multe zone, pentru perioade diferite de timp. Astfel, este oprită apa caldă și căldura din cauza unei avarii de racord primar – Școala 99 până pe 24 februarie, ora 23:00:

Punct termic: Modul Termic – Grădinița Nr.225 – 1 blocuri/imobile

• Str Izvorul Mureşului –

Punct termic: Curcani – 32 blocuri/imobile

• Str Semenic – bl. 20

• Str Huedin – bl. 1, 2, 3, 6, 7, 11, III/21A

• Str Izvorul Oltului – bl. 4, 21, 22, III/25

• Str Lamoteşti – bl. 4, 5, 10, 11A, 11B, 12, 13, 14, 15, 62, III/21B

• Bld Constantin Brâncoveanu – bl. 8, 9, 18, 19

• Ale Crevedia – bl. 16, 17

• Str Cetatea Veche – bl. III/4, III/5A, III/5B

Punct termic: Modul Termic – Grădinița nr.207 – Floare Albastra – 1 blocuri/imobile

• Str Lamoteşti –

Punct termic: Modul Termic – Școala nr.99 – 1 blocuri/imobile

• Str Huedin –

Punct termic: 2 Zona V – 22 blocuri/imobile

• Str Huedin – bl. A12

• Ale Ţebea – bl. 101, 102. 103, D10, D11A, D12, D13

• Str Izvorul Trotuşului – bl. D14, D15, D24

• Str Izvorul Rece – bl. S14 A+B

• Str Izvorul Mureşului – bl. A11, D9, D22

• Str Izvorul Crişului – bl. A1, A2, A3, D1

• Bld Constantin Brâncoveanu – bl. M1/1, M2/3, M2/4

Punct termic: Scoala I Teodoreanu nr.36 – Sala Sport – 1 blocuri/imobile

• Str Coştila –

Punct termic: Dealul Cernei – 13 blocuri/imobile

• Str Uioara – bl. 12Bis, 35, 36, 46

• Ale Cetatea Veche – bl. 2Bis, 3Bis, 5, 37, 38, 39, 40, 41, 47

Punct termic: 3 Zona V – 16 blocuri/imobile

• Str Reşiţa – bl. D17

• Str Huedin – bl. A13, D18, D19, D20

• Str Izvorul Mureşului – bl. 10, A4

• Str Izvorul Crişului – bl. A5, A6, A7, A8, A14, A15, A16, D16, D21

Punct termic: Uioara – 31 blocuri/imobile

• Str Semenic – bl. 23, 24

• Str Luica – bl. 59, 60, 61, III/6, III/7

• Ale Gorneşti – bl. 55, 56

• Ale Uioara – bl. 4Bis, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58

• Ale Izvorul Oltului – bl. 25, 26, 27, 28, 29, 33, 62Bis

• Bld Constantin Brâncoveanu – bl. 30, 34-35

Punct termic: 1 Zona IV – 14 blocuri/imobile

• Str Grădiştea – bl. A9, A10

• Ale Reşiţa D – A1, A3, A4, A5, A7, A8

• Str Reşiţa – bl. A2, A6

• Str Uioara – bl. A11, A12, A13, A14

Punct termic: 1 Zona V – 12 blocuri/imobile

• Str Reşiţa – bl. A18, A19

• Str Izvorul Rece – bl. A10

• Str Izvorul Mureşului – bl. A9 ,D5, D6, D7, D23

• Str Izvorul Crişului – bl. D3, D4

• Str Trotuşului – bl. A17, D8

Este oprită apa caldă și căldura, pentru o avarie circuit primar – Splaiul Unirii, până pe 25 februarie, ora 23:00:

Punct termic: Palatul National al Copiilor – 1 blocuri/imobile

• Bld Tineretului –

Punct termic: Modul Termic – 1 blocuri/imobile

• Cal Văcăreşti – Scoala 100

Punct termic: 3 Tineretului – 18 blocuri/imobile

• Bld Tineretului – bl. 52

• Bld Pionierilor – bl. 51

• Str Piscului – bl. 49, 50, 77, 78, 79, 80, 81

• Str V. V. Stanciu – bl. 69A

• Cal Văcăreşti – bl. 69B, 70B, 83, 84

• Str Cărămidarii de Jos – bl. 48, 75, 76

Punct termic: Plugarilor – 12 blocuri/imobile

• Bld Abatorului – bl. 95

• Str Plugarilor – bl. 91, 94

• Str V. V. Stanciu – bl. 88, 90

• Cal Văcăreşti – bl. 85A, 85B, 86, 87

• Ale Bran – bl. 89, 92, 93

Punct termic: 1 Vacaresti – 15 blocuri/imobile

• Str Stamate Costache – 3C, 3E

• Str Pridvorului – bl. 1A, 4, 5, 6

• Cal Văcăreşti – bl. 1B, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B

Punct termic: 4 Tineretului – 23 blocuri/imobile

• Bld Tineretului – bl. 53, 54, 57, 58, 64, 65, 66

• Str Baladei – bl. 55, 56, 59, 60, 61, 61A, 73

• Cal Văcăreşti – bl. 62, 63, 67, 68, 71, 72A, 72B

• Str Cărămidarii de Jos – bl. 74A, 74B.

De asemenea, este oprită apa caldă și căldura, pentru o avarie circuit primar – Piața Revoluției x Calea Șerban Vodă până pe 25 februarie, ora 23:00:

Punct termic: Alex S-Impex S.R.L. – 1 blocuri/imobile

• Str Pridvorului –

Punct termic: Complex Comercial – 4 blocuri/imobile

• Şos Olteniţei – Asociatia Casa Ioana, Sc.NN Prod Confectii Trico, Sc,Tera Prod Srl

• Str Daracului – Gradinita Martisor Corp B

Punct termic: 2 Oltenitei – 12 blocuri/imobile

• Str Mărţişor – Scoala Gimnaziala Martisor

• Şos Olteniţei – bl. 1, 2, 3, 7, 8, 9, G1, G2, G3, G4, G5

Punct termic: 2 Serban Voda – 5 blocuri/imobile

• Str Mitropolitul Dosoftei – Imobil nr.6

• Cal Şerban Vodă – bl. 13, 14, 15, Imobil nr.168

Punct termic: 1 Oltenita Placare – 4 blocuri/imobile

• Şos Olteniţei – bl. 4, 5, 6

• Str Păduroiu – B24

• Bld Constantin Brâncoveanu – U.M.0221

Punct termic: 2 Stoian Militaru – 15 blocuri/imobile

• Str Stoian Militaru – bl. 17, 18

• Str Padeşu – bl. 4, 5, 9, 10, 14, 15

• Str Pictor Ştefan Dimitrescu – bl. 3, 7, 8, 11, 12, 13

• Str Laloşu – bl. 6

Punct termic: Observator Astronomic – 1 blocuri/imobile

• Str Piscului –

Punct termic: 1 Serban Voda – 4 blocuri/imobile

• Str Simion – Imobil nr. 42

• Str G-ral Candiano Popescu – bl. 2

• Cal Şerban Vodă – bl. 1, 2, 2B

Punct termic: 4 Lanariei – 10 blocuri/imobile

• Str Avalanşei – bl. 1, 2, 3

• Bld Gheorghe Şincai – bl. 2, 3, 3TR1, 4, 5, 5A

• Str Cuza Vodă – bl. 1A

Punct termic: 2 Tineretului – 26 blocuri/imobile

• Bld Tineretului – bl. 18, 19, 37, 38, 39

• Str Albinelor – bl. 32

• Str Piscului – bl. 40, 41, 42, 47

• Str V. V. Stanciu – bl. 31

• Str Trestiana – bl. 17, 20, 23

• Str Vişana – bl. 25, 26, 36, 43, 44, 45

• Str Constantin Rădulescu-Motru – bl. 22-24, 33, 34, 35, 36, 46

Punct termic: 2 Oltenita Placare – 9 blocuri/imobile

• Str Stoian Militaru – bl. 7B

• Şos Olteniţei – bl. 6A , 7A, 11C

• Str Alunişului – bl. 11A, 11B

• Str Radului – bl. 8A, 10A

• Str Dr. Anton Colorian – bl. 9A

Punct termic: Norilor – 4 blocuri/imobile

• Str Maria Tănase – bl. 28, 29

• Bld Gheorghe Şincai – bl. 30, 30A

Punct termic: 1 Tineretului – 33 blocuri/imobile

• Ale Tohani – bl. 30, 31; Gradinita nr.224

• Bld Tineretului – bl. A2, A3, A4, A5, A6, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, 5A

• Str Mocăncuţei – Imob.vila

• Str Poenari – bl. 12, 13

• Str Trestiana – bl. 8A, 8B, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 32

• Str Tohani – bl. 29, 33

• Str Constantin Rădulescu-Motru – bl. 21, 27A, 28, 34

• Str Cuza Vodă – bl. 27B

Punct termic: SC Conexir Roell Group SA – 1 blocuri/imobile

• Şos Olteniţei –

Punct termic: 2 Vacaresti – 21 blocuri/imobile

• Str Stamate Costache – bl. 8A, 8C

• Str Pridvorului – bl. 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20

• Cal Văcăreşti – bl. 8D, 8E, 9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 10C, 10D, 15, 16, 17

Punct termic: 1 Stoian Militaru – 6 blocuri/imobile

• Str Padeşu – bl. 1

• Str Pictor Ştefan Dimitrescu – bl. 2, 19

• Str Şura Mare – bl. 1A, 1B

• Str Cornetului – bl. 20

Punct termic: 2 Lanariei – 15 blocuri/imobile

• Str Maria Tănase – bl. 13

• Bld Gheorghe Şincai – bl. 11, 12

• Str Viorele – bl. 15, 17, 18, 20A, 20B, 22, 37, Scoala nr. 97

• Cal Văcăreşti – bl. 23, 24

• Ale Borcea – bl. 14, 16

Punct termic: 3 Oltenita Placare – 22 blocuri/imobile

• Şos Olteniţei – bl. 2A, 2B, 2C, 2D, 3C, 3D, 3E, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E

• Str Gheorghe Adamescu – bl. 4E

• Str Pometului – Imobil nr.41

• Str Laloşu – bl. 3A, 3B, 2E

Punct termic: Sincai – 8 blocuri/imobile

• Str Mocăncuţei – Imobil nr.12

• Bld Gheorghe Şincai – bl. 2, 4

• Str Tineretului – bl 5,Z1

• Str Trestiana – bl. 3

• Str Constantin Rădulescu-Motru – bl. 1, 35

• Str Cuza Vodă – bl. 37A

Punct termic: Sala Polivalenta – 1 blocuri/imobile

• Cal Piscului –

Punct termic: Pieptanari – 14 blocuri/imobile

• Str Constantin Mănescu – bl. 6, 7, 8, Comunitatea Musulmană

• Bld Pieptănari – bl. 5

• Str Dârste – Imobil nr.3

• Şos Viilor – bl. 4AB

• Str Dumitru P. Botez – bl. Plomba 12

• Cal Şerban Vodă – bl. 2, 3A, 3B, 11

• Str Pandele Roşca – Scoala Gimnaziala Princepesa Margareta

• Str Nicolae Galea – bl. 10

• Str Scarlat Otulescu – bl. 9.

„Termenul afișat pentru punerea în funcțiune a punctului termic este estimat. Echipele Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. lucrează în regim continuu pentru finalizarea în cel mai scurt timp a tuturor lucrărilor”, transmite Termoenergetica.

