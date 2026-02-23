„Începând de astăzi, dacă partea ucraineană se adresează Slovaciei cu vreo cerere de asistență pentru stabilizarea rețelei de energie a Ucrainei, nu va primi o astfel de asistență”, a declarat Robert Fico, un politician prorus.

Ungaria a sistat de asemenea livrările electricitate către Ucraina. În plus, a blocat luni, prin veto, cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni pregătit de UE împotriva Rusiei.

Ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiha a cerut Ungariei și Slovaciei să transmită „ultimatumuri” Rusiei, nu Ucrainei. „Aceste două țări nu pot ține întreaga UE ostatică. Le îndemnăm pe amândouă să se angajeze față de o cooperare constructivă și un comportament responsabil”, a transmis ministrul ucrainean, citat de agenția de presă EFE, preluată de Agerpres.

Robert Fico și omologul său ungar Viktor Orban, ambii politicieni considerați drept cai troieni ai Kremlinului în UE și NATO, acuză Ucraina că împiedică redeschiderea oleoductului Drujba care ar fi fost reparată după atacuri efectuate de ruși.

Între timp, drone lansate de ucraineni ar fi lovit luni o stație de pompare a oleoductului în Republica Tatarstan. Este vorba de o stație esențială pentru funcționarea conductei.

Semnalat inițial de surse rusești, atacul de luni a fost confirmat de surse anonime din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și de publicații ucrainene precum The Kyiv Independent și Ukrainska Pravda.

Acest atac riscă să escaladeze și mai mult tensiunile dintre Ucraina, de o parte, și Slovacia și Ungaria.

17.400 de profesori și-au pierdut locurile de muncă în primele șase luni de mandat al Guvernului condus de Ilie Bolojan
