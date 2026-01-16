Cum a căzut cu parapanta de la o înălțime de 150 de metri

Un bărbat de 52 de ani a scăpat nevătămat după ce a s-a prăbușit cu parapanta motorizată de la o înălțime de aproximativ 150 de metri în ocean. Incidentul a avut loc în largul coastei Singer Island, Florida, conform Departamentului de Poliție din Riviera Beach, citat de El Imparcial.

Conform poliției, parapanta a decolat din parcul Ocean Cay, Jupiter, zburând spre sud. Aparatul venea din Pompano Beach și s-a prăbușit în ocean, aproape de Riviera Beach, în dreptul insulei Singer. Identitatea parapantistului rămâne necunoscută până în acest moment.

Martorii au surprins momentul impactului

Mai mulți martori aflați pe plajă au surprins momentul impactului și au filmat căderea în apă a bărbatului de 52 de ani. Potrivit primelor rapoarte, parapantistul a întâmpinat dificultăți în aer după ce a fost lovit de o rafală puternică de vânt. În urma incidentului, parapanta motorizată s-a prăbușit în apă.

„Am observat că ceva nu este în regulă atunci când am văzut că parapanta urma o traiectorie ciudată”, povestește Sarah Williamson, salvamar la Palm Beach County Ocean Rescue, a declarat pentru WFLX-TV.

Williamson a fost uimită de distanța parcursă de parapantă înainte de accident.

„Să supraviețuiești unei căderi de la 150 de metri este ceva incredibil”, a declarat aceasta pentru El Imparcial. Poliția a confirmat că bărbatul a fost adus la țărm împreună cu echipamentul și nu a suferit răni, în ciuda înălțimii de la care a căzut.

Cum a fost salvat bărbatul de 52 de ani după ce s-a prăbușit cu parapanta în ocean

Imediat după ce s-a prăbușit, salvamarii și câțiva înotători aflați în apropiere au sărit în apă să-l ajute pe bărbat. Un scafandru din zonă a reușit să se scufunde și să-l elibereze pe parapantist din cablurile încâlcite ale echipamentului.

„Scafandrul a fost o binecuvântare, pentru că noi nu aveam mască, iar el a reușit să-l elibereze pe bărbat în timp ce noi îl țineam”, a adăugat salvamarul Williamson.

O poveste asemănătoare a avut și un bărbat de 91 de ani care a scăpat doar cu câteva zgârieturi după ce a căzut cu parapanta în ocean. În cazul său, operațiunea de salvare a durat două ore, iar paramedicii au constat că s-a ales doar cu vânătăi și tăieturi în urma căzăturii.

Ce este și cum funcționează parapanta motorizată

Parapanta motorizată, cunoscută și ca paramotor, este o combinație genială între parapanta clasică și un motor ușor purtat pe spate. Spre deosebire de parapanta obișnuită, care necesită un deal înalt și curenți ascendenți ca să zboare, paramotorul îți oferă autonomie completă: decolezi de pe orice câmp plat, zbori când vrei și aterizezi unde îți place.

Parapanta motorizată funcționează simplu, în câteva etape clare. Aripile rămân la fel ca la parapanta obișnuită, vorbim aici de o pânză mare din material textil pe care aerul o umple și formează un profil aerodinamic. Pilotul stă în seletă, cu un ham special legat de aripă. Motorul mic, purtat pe spate sau pe un cadru cu roți, are o elice care împinge aripa în față.

Pentru decolare, parapantistul rulează aproximativ 20-50 de metri pe un câmp plat, apoi trage de frâne să umple aripa cu aer, și ulterior deschide gazul. Acesta ajunge rapid la 200-400 de metri altitudine. În zbor, direcția este controlată trăgând frânele stânga sau dreapta, în urcare sau coborâre cu maneta de gaze. În general, parapantistul poate zbura 2-4 ore cu un rezervor de 10-20 de litri benzină, la o viteză de 30-60 km/oră. La aterizare, trebuie să reducă gazul, să planeze lin și frânează cu mâinile pentru a atinge solul la 5-10 km/oră.

