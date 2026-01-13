„În urma activităților investigativ-operative desfășurate, polițiștii au identificat persoana bănuită de comiterea faptei ca fiind un bărbat în vârstă de 85 de ani, domiciliat la adresa imobilului afectat. Bărbatul în cauză a fost condus la sediul unității de poliție pentru audieri. În baza probatoriului administrat, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unității de parchet competente pentru luarea unei alte măsuri preventive”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Conform surselor judiciare, cauza incendiului ar fi fost un conflict între bărbat și fiica sa, proprietara imobilului.

Flăcările au distrus locuința principală și patru anexe gospodărești, intervenția fiind îngreunată din cauza cantității mari de lemn, material combustibil, a precizat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova. În acest caz, autoritățile au deschis un dosar penal pentru distrugere prin incendiere.

