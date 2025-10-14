Bărbatul primea indemnizații încă din 1972

Bărbatul primea indemnizații și subvenții destinate nevăzătorilor încă din 1972, pretinzând că este nevăzător.

Cu toate acestea, investigatorii l-au surprins efectuând activități incompatibile cu starea sa declarată.

A fost monitorizat timp de două luni

Timp de două luni, ofițerii Gărzii Financiare din Arzignano au monitorizat bărbatul, documentând comportamentul său. Acesta a fost văzut efectuând lucrări de grădinărit cu unelte periculoase și făcând cumpărături singur la piață.

În urma investigației, autoritățile au efectuat o verificare fiscală. Conform Il Fatto Quotidiano, aceasta „a permis impozitarea a peste 200.000 de euro încasați în ultimii cinci ani, perioadă pentru care încă este posibilă efectuarea verificării”.

Suma totală fraudată se ridică la peste un milion de euro

Suma totală fraudată de bărbat în decursul anilor se ridică la peste un milion de euro. Cazul a fost înaintat Procuraturii, bărbatul fiind acuzat de fraudă împotriva statului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE