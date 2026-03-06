Un muncitor a rămas atârnat de o macara în flăcări, în timp ce colegii îl urmăreau de jos

Un incident terifiant a avut loc în Baton Rouge, Louisiana, unde un muncitor utilitar a fost prins într-un coș de lucru în flăcări, suspendat în aer, conform The Sun.

Bărbatul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, se afla la înălțime pe un utilaj de tip cherry picker, când acesta a luat foc, lăsându-l să lupte pentru viața sa.

Omul a încercat să scape, dar a rămas atârnat de unul din brațele utilajului, fără ca nimeni să-l mai salveze.

Momentul în care bărbatul se zbate să se desprindă de macara, filmat de un martor

Potrivit imaginilor dramatice surprinse de un martor, muncitorul încerca disperat să se elibereze de hamul care îl fixa de utilajul cuprins de flăcări. Încercările sale de a scăpa deveneau tot mai frenetice pe măsură ce focul se intensifica.

Bărbatul s-a zbătut minute în șir în aer, pentru a reuși să se desprindă de hamurile de siguranță care îl legau de macara. În același timp, un mic incendiu se declanșase la sol, în jurul zonei în care bărbatul urma să cadă.

Ce s-a întâmplat în momentul în care bărbatul s-a prăbușit la sol

După mai multe încercări, muncitorul a reușit să se elibereze și a căzut la pământ. Din nefericire, impactul nu a fost finalul încercării sale de coșmar. La aterizare, acesta s-a prăbușit direct în flăcările de la sol.

Colegii săi au intervenit rapid, folosind un furtun pentru a stinge flăcările și a-l salva. Tragedia în care a fost implicat americanul amintește de momentul în care doi români au căzut cu macaraua de la 30 de metri, de pe o clădirea din München.

În ce stare se află bărbatul care a căzut de pe macaraua în flăcări

Conform informațiilor furnizate de WAFB și citate de The Sun, bărbatul a suferit răni grave în urma căderii și a fost transportat de urgență la spital. Starea sa actuală rămâne necunoscută, iar cauza incendiului nu a fost încă determinată.

Un alt incident similar a avut loc în St. Johns County, Florida, unde polițiștii au salvat un șofer rănit dintr-o mașină în flăcări. Imagini surprinse de camerele corp ale ofițerilor arată momentele dramatice ale intervenției.

După un accident grav implicând mai multe vehicule, una dintre mașini era complet cuprinsă de flăcări, iar șoferul fusese aruncat pe marginea drumului, la doar câțiva metri de incendiu.

