Peste 4.855 de case au fost avariate în Hubei

Agenția de presă Xinhua relatează că peste 4.855 de case au fost avariate în Hubei, o regiune industrială majoră cunoscută pentru producția sa auto.

În orașul Huanggang, unul dintre cele mai afectate, un bărbat de 30 de ani a fost „aspirat” din apartamentul său de la etajul 12 împreună cu o canapea și câteva dulapuri.

Eyewitness video shows people taking shelter as strong winds whip debris through a street in Huanggang, in central China's Hubei province. pic.twitter.com/LAXbBYh7TM — ABC News (@ABC) July 7, 2026

Potrivit presei locale, acesta se află în prezent în stare gravă, sub îngrijire intensivă la spital. În aceeași zonă, vântul a aruncat mai multe camioane grele pe o distanță de până la 30 de metri.

Ezhou, un alt oraș grav afectat

Și orașul Ezhou a fost afectat de tornadă, iar cinci oameni și-au pierdut viața. Autoritățile locale au recunoscut „pierderile imense cauzate de dezastru” și au mobilizat peste 3.000 de persoane pentru a participa la operațiunile de salvare.

Two tornadoes with winds up to 93 mph struck central China's Hubei province, killing at least five people and leaving one missing, according to state media pic.twitter.com/ywW3w9iSha — Reuters (@Reuters) July 7, 2026

Experții explică faptul că vremea severă din Hubei este rezultatul suprapunerii între Taifunul Maysak și sezonul ploios timpuriu. Tornadele sunt un fenomen rar în această provincie, ultima fiind raportată în mai 2021.

Între timp, alte regiuni ale Chinei se confruntă cu dezastre naturale severe. În sud-vestul regiunii Guangxi, inundațiile au făcut patru victime și opt persoane sunt date dispărute, conform CNN. Mai mult de 600 de persoane așteptau evacuarea marți după-amiază, potrivit unui oficial local.

Peste 800 de șerpi au scăpat de la o fermă de reptile inundată

Taifunul a provocat ploi abundente, stabilind noi recorduri de precipitații în 24 de ore în orașe precum Hengzhou. Într-un sat din această regiune, un alt pericol a apărut odată cu creșterea apelor: peste 800 de șerpi au scăpat de la o fermă de reptile inundată, au declarat oficiali pentru publicația locală Hongxing.

Potrivit raportului Hongxing, un sătean a fost mușcat și primește tratament la spital, în timp ce o echipă formată din aproximativ 12 localnici a fost organizată pentru a captura reptilele.

În fața dezastrului, președintele Xi Jinping a cerut marți un „efort total de salvare și ajutorare” și relocarea celor afectați de catastrofele naturale.

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