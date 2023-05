Bărbatul a oprit mașina pe una dintre aleile din parcarea mall-ului, unul în aer liber, chiar în fața uneia dintre intrări, a coborât de la volan și a început să tragă la întâmplare spre oamenii care erau în fața ușilor.

Un polițist care răspunsese la un apel fără legătură cu împușcăturile a auzit zgomotele și l-a împușcat mortal pe atacator.

Dintr-o mașina care tocmai ieșea din parcare, o cameră de bord a surprins momentul când bărbatul narmat coboară de la volan și deschide focul.

?#BREAKING: New Dash Cam Footage Captures the Start of Active Shooter's Deadly Rampage killing multiple bystanders



?#Allen | #Texas



Newly obtained, dash cam footage captures the moment when an active shooter emerged from their vehicle outside the H&M store in the Allen… pic.twitter.com/CyltHimn4N — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 6, 2023

Șeful pompierilor din Allen, Jonathan Boyd, a declarat că șapte persoane, inclusiv trăgătorul, au murit la fața locului. Nouă victime au fost duse la spitalele din zonă, dar două dintre ele au murit.

Sute de oameni au luat-o la fugă îngroziți, s-au ascuns pe sub mese sau pe sub dulapuri în magazine, apoi au fost evacuați în siguranță. Zeci de polițiști au intervenit la fața locului, după atac.

