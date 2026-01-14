Un bărbat din Marea Britanie a descoperit infidelitatea soției sale cu ajutorul unei „bone electronice”, dispozitiv folosit pentru supravegherea copilului lor și care se afla chiar în dormitorul conjugal.

Mark Fecko a plecat din Slovacia natală după destrămarea primului mariaj și și-a construit o nouă viață în Regatul Unit, unde s-a căsătorit din nou și a devenit tatăl a doi copii.

Mark a început să suspecteze că soția sa, cu care era căsătorit de 12 ani, îl înșală, dar nu avea dovezi concrete.

Situația a luat o turnură neașteptată când a primit o notificare pe telefonul mobil conectat la camera așa-numitei „bone electronice” instalată în camera copilului.

Într-o zi, soția sa a uitat să oprească dispozitivul, iar Mark, care plecase la serviciu la 9.00, a primit atât imagini, cât și sunete care confirmau infidelitatea acesteia.

Am fost șocat când am auzit sunetele și am văzut imaginile. Era clar ce se întâmpla în dormitorul nostru.

Când a ajuns acasă, la Flimby, un sat de coastă din vestul Cumbriei, bărbatul a surprins-o pe soția sa împreună cu amantul, care, surprinzător, era unul dintre colegii săi de muncă.

Într-un acces de furie, Mark a luat un cuțit din bucătărie și l-a amenințat pe bărbatul care, în final, a reușit să fugă și să se adăpostească în mașina sa.

Incidentul nu s-a transformat într-o tragedie, dar Mark a fost acuzat de amenințări cu violență. El și-a recunoscut vina în fața instanței.

Judecătorul de la Curtea din Carlisle a fost însă indulgent, condamnându-l la 18 luni de muncă în folosul comunității și interzicându-i să se apropie de victima sa timp de un an.

În ciuda incidentului, Mark și soția sa au decis să rămână împreună și să lucreze la salvarea căsniciei lor.