Chauvin este unul dintre cei patru ofițeri de poliție care au fost concediați după moartea lui Floyd.

Mike Freeman, procutorul comitatul Hennepin, Minnesota, a declarat că Chauvin a fost acuzat de omor de gradul al treilea.

Ancheta celorlalți ofițeri este în desfășurare.

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a instaurat starea de alertă după ce manifestanții au incendiat o secție de poliție din Minneapolis în semn de protest față de moartea lui George Floyd.

Corespondentul CNN Omar Jimenez și cameramanul său au fost arestați în direct la protestele din Minneapolis.

Situația rămâne încordată, fiind urmărită și de președinte.

The National Guard has arrived on the scene. They are in Minneapolis and fully prepared. George Floyd will not have died in vain. Respect his memory!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

”Tocmai am vorbit cu guvernatorul Walz. Dacă există dificultăți, vom prelua controlul”, a arătat Trump.

Polițistul brutal este Derek Chauvin. Potrivit NY Post, care a vorbit cu proprietara restaurantului El Nuevo Rodeo Club, Floyd și Chauvin se cunoșteau și au lucrat împreună pentru mai mulți ani în serviciul de pază al localului de noapte.

Colegi de tură în serviciul de pază

Lucrau în același timp, doar că Chauvin era afară și agenții de securitate înăuntru. Maya Santamaria, propritetara clubului:

În incidentul de pe 25 mai, Floyd l-a implorat pe poliţist să nu-i mai țină piciorul pe gât din cauză nu mai poate respira. Omul geme și spune de mai multe ori “Nu mă omorî”. Chavin nu-l bagă în seamă. Până la urmă, aproape inert, Floyd a fost dus la spital, unde s-a constatat decesul.

Chauvin a fost concediat între timp, însă presa americană i-a descoperit un lung istoric de evenimente violente în cariera sa de 19 ani în poliția metropolitană. A fost implicat în cel puțin încă un caz în care victima a murit. A primit 20 de reclamații legate de violență, umilire și limbaj necorespunzător. Are și două mustrări scrise.







