Bella Santiago se află într-o perioadă plină de emoții, combinând dorința de a străluci pe scena Eurovision cu grijile pentru soțul ei, Nicu Grigore, aflat la mii de kilometri depărtare în jungla din Republica Dominicană, în cadrul show-ului Survivor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Cântăreața, care anterior a participat la Eurovision fără a obține puncte, speră ca de data aceasta să ajungă în marea finală și să-și poată avea alături partenerul. „Ultima dată când am fost la Eurovision am primit zero puncte și teama mea este să nu mai primesc o dată”, a spus Bella Santiago, potrivit cancan.ro.

Ce spune Bella Santiago despre parcursul lui Nicu Grigore la Survivor România 2026

Prezentă la lansarea noului album al lui Jo, artista a vorbit cu zâmbetul pe buze despre planurile ei și despre emoțiile provocate de fiecare episod difuzat din Survivor. Bella a explicat că îi este cel mai teamă pentru siguranța și rezistența soțului ei în condițiile dificile din junglă, dar în același timp se bucură de curajul și determinarea lui.

„Acasă când mă uit la el la televizor, am mari emoții, mulți nervi. Dar sunt acolo trup și suflet și îl susțin tare mult. Pe partea de nemâncat nu e problemă că l-am trimis acolo ca să slăbească, deci nici de sport. Îmi e teamă de accidentări acolo, Doamne-ajută să nu se accidenteze! Eu știam că el este foarte sportiv și trage când trebuie, nu m-a surprins.”

Cântăreața a comentat și ieșirile nervoase ale soțului ei la Survivor România. Nicu nu tace atunci când are ceva de spus, iar replicile sale dure au dus de multe ori la scântei între concurenți. „I-am spus să fie cum este el, dar nu mă așteptam să fie chiar așa! I-am zis să fie mai calm, dar am văzut că acolo nu s-a mai abținut pentru că s-au adunat și foame, și oboseală, și lipsă de hrană. Nu știi cum reacționezi într-o situație de genul. El dacă mănâncă dulce e cel mai bun om, iar acolo mănâncă numai cocos și atunci a devenit mai acru”, a spus Bella Santiago pentru sursa mai sus-menționată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE