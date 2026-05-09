Datoriile au explodat după ce tona de cacao a juns la 10.000 de lire

Barry Callebaut cumpără anual aproape un sfert din recolta mondială de cacao. Iar când prețul boabelor a explodat în ultimii ani, compania a fost lovită direct. Datoriile au crescut de la 1,5 miliarde la 6,5 miliarde de franci elvețieni. În același timp, vânzările și profiturile au început să scadă, iar investitorii și-au pierdut răbdarea.

„Cel mai mare preț pe care l-am văzut vreodată era în jur de 2.700 de lire pe tonă. Acum a ajuns aproape la 10.000”, a spus Patrick De Maeseneire, președintele companiei.

Familia Jacobs, cea care controlează compania, a pierdut miliarde

Barry Callebaut este controlată de familia Jacobs, una dintre cele mai bogate familii din Elveția. Potrivit Blick, familia a pierdut aproximativ 2,5 miliarde de franci elvețieni după prăbușirea valorii acțiunilor. Nici schimbările dese de conducere nu au ajutat compania. Plecarea lui Peter Feld a fost al treilea schimb de CEO în doar cinci ani.

Investitorii au reacționat surprinzător: în ziua în care Feld a plecat, acțiunile au crescut cu peste 5%, chiar dacă rezultatele financiare publicate în aceeași zi au fost slabe.

Problemele din fabrici contribuie și ele

Criza nu vine doar din scumpirea cacao. Blick scrie că Barry Callebaut a avut și probleme interne. O fabrică din Canada a fost închisă săptămâni întregi din cauza unor probleme tehnice. În plus, compania este acuzată că a rămas în urmă la capitolul inovație și relații cu clienții. Mai mulți clienți s-ar fi plâns de servicii slabe și de lipsa unor produse noi.

Compania încearcă acum să iasă din criză cu un nou CEO, Hein Schumacher, fost șef la Unilever, care spune că Barry Callebaut s-a „pierdut” în prea multe proiecte și că trebuie să revină la lucrurile esențiale.

„Mai puțin înseamnă mai mult”, a declarat Schumacher la prima sa conferință de presă.

Planul este ca firma să se concentreze doar pe câteva piețe considerate importante, precum SUA, Brazilia și Indonezia, și să reducă proiectele care consumă bani fără rezultate clare.

Oamenii cumpără mai puțină ciocolată

Una dintre cele mai mari probleme pentru companie este că oamenii au început să cumpere mai puțină ciocolată din cauza prețurilor ridicate. Potrivit conducerii Barry Callebaut, cererea globală a scăzut cu aproximativ 6%, lucru considerat neobișnuit pentru industrie.

Nu doar Barry Callebaut este afectată. Și producătorul german de ciocolată Ritter Sport, cunoscut pentru tabletele sale pătrate distinctive, a anunțat primele concedieri din istoria sa de peste 110 ani.

Compania speră acum că ieftinirea recentă a cacao va reduce presiunea asupra costurilor. Cacao s-a scumpit în ultima perioadă și pe fondul schimbărilor climatice, cauzate în principal de arderea combustibililor fosili. Și bolile și dăunătorii, precipitațiile imprevizibile care au inundat culturile, secetele severe, defrișările și degradarea solului, dar și exploatarea ilegală a resurselor naturale, care îndepărtează fermierii de activitățile agricole au contribuit și ele.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE