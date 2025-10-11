„Trebuie să distrugem toate acestea”

„Planul inamicului este să sporească prezența trupelor în delta Niprului, apoi să construiască un cap de pod și să debarce pe malul drept, unde sunt concentrate în prezent unitățile noastre”, spune maiorul „Bars”, un soldat de carieră în vârstă de 28 de ani, antrenat în Marea Britanie și care servește ca șef de stat major al Batalionului 1. Este o strategie pe care ucrainenii au încercat-o și care a eșuat în satul Krynki, pe malul stâng al râului.

Aproximativ 765 de pușcași marini au fost pierduți în mlaștini, iar 264 au fost confirmați uciși până la retragerea lor în iulie anul trecut, potrivit UA Losses, un proiect care oferă informații open-source despre victimele ucrainene.

„Tactica rușilor este acum să își sporească treptat prezența. Apoi aduc antene, generatoare, construiesc infrastructură astfel încât să poată avea comunicații neîntrerupte. Trebuie să distrugem toate acestea”, spune Bars.

Rușii încearcă să ajungă zilnic pe insule în echipe de patru până la șase persoane, a adăugat el, dar ucrainenii lovesc bărcile cu drone sinucigașe. Atunci când rușii reușesc să se instaleze, pușcașii marini trebuie să intervină și să-i elimine de la mică distanță.

Barracuda 9, un aliat de nădejde

În întunericul nopții, sub o ploaie torențială și folosind echipamente de bruiaj pentru dronele inamice, două echipe de pușcași marini comandate de sergentul șef „Razor”, în vârstă de 25 de ani, au vâslit spre una dintre insule în septembrie, debarcând neobservați.

„Aveam în avans toate informațiile de recunoaștere, știam deja unde se află inamicul”, a spus Razor. Trebuia să fie o sosire liniștită, fără a folosi lansatoare de grenade, tancuri sau artilerie.

Oamenii săi i-au „sfâșiat” pe cei patru ruși staționați acolo și apoi au dispărut „ca niște fantome” în noapte, a adăugat el. Acum, ucrainenii controlează insula.

Din ce în ce mai mult, pușcașii marini se bazează pe un aliat puternic și care a insuflat teroare în rândurile inamicului – Barracuda 9.

O barcă rapidă, controlată de la distanță, care poate fi echipată cu lansatoare de grenade sau cu o mitralieră Browning, poate fi transformată, de asemenea, în barcă kamikaze.

Alte modele – cum ar fi Barracuda 2, o barcă antiglonț poate evacua soldații răniți sub foc. Dezvoltată de inginerii Brigăzii 40 cu asistență britanică, flota Barracuda a oferit Ucrainei un avantaj letal pe fluviu, spun ei.

„Rușii sunt cu doi pași în urma acestei tehnologii”

„Aceasta este o schimbare radicală în ceea ce privește navigația. Rușii sunt cu doi pași în urma acestei tehnologii”, a spus „Habat”, unul dintre ingineri.

Barracuda se poate deplasa cu 95 km/h și este foarte manevrabilă, ceea ce face dificilă lovirea de către drone rusești. Este echipată cu instrumente electronice care pot bloca semnalele radio dintre un pilot inamic și o dronă.

Aproximativ 15% din bărci sunt fabricate cu componente britanice, livrate de o companie privată care a împărtășit expertiză și a participat la testele pușcașilor marini, au declarat ucrainenii.

„La ultima noastră operațiune: fără a risca o singură persoană, am distrus două bărci inamice. Barracuda salvează o mulțime de vieți. Când puneam mine înainte, pușcașii marini trebuiau să o facă manual. Acum, fără niciun risc pentru soldat, putem lansa mine de laa distanță,” spun militarii.

Stufăriș înalt de 3 metri

Cu toate acestea, menținerea pe insule este o sarcină dificilă pentru infanterie. „Hare”, un comandant de grupă în vârstă de 37 de ani, tocmai s-a întors după o lună petrecută pe una dintre insule, ascuns în stufărișuri înalte de trei metri.

Sarcina lor era să mențină pozițiile ascunse și erau vânați constant de ruși, a spus el:

„Psihologic, este foarte dificil. Totul este mlaștină, trebuie să găsești teren înalt pentru a putea săpa. Există țânțari tot timpul. Ești pe muchie de cuțit, cu ratoni, capre, mistreți și căprioare în jur. Dronele sunt mereu în aer deasupra ta, dar noi nu ne-am dat de gol. Nu au știut niciodată că suntem acolo”.

