Au cucerit doar 0,5% din teritoriul Ucrainei

Cu toate acestea, analiștii occidentali avertizează că războiul ar putea dura cel puțin până la sfârșitul anului viitor, iar Kremlinul va fi nevoit să ia decizii din ce în ce mai disperate.

Putin a susținut că forțele sale au cucerit 4.900 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean de la începutul anului, însă experții sunt sceptici. Atât surse ucrainene, cât și cele occidentale estimează că, de fapt, câștigurile reale se ridică la aproximativ o treime din această suprafață, adică mai puțin de 0,5% din teritoriul Ucrainei.

Comandantul forțelor aeriene britanice în retragere, Sean Bell, citat de portalul rp.pl, estimează că, în ritmul actual al ofensivei, rușii mai au nevoie de 2-3 ani pentru a prelua controlul asupra celor patru regiuni ucrainene a căror anexare o cere Putin – Donețk, Luhansk, Zaporijia și Herson.

Lupte grele în regiunea Kupiansk

După cum scrie rp.pl, liniile frontului arată Moscova încercând cu disperare să cucerească orice oraș pe care îl poate prezenta drept un succes.

Lupte grele au loc, de exemplu, în regiunea Kupiansk, unde trupele rusești au reușit să traverseze râul Oskol și să cucerească un cap de pod pe malul opus. Putin a anunțat că a cucerit deja două treimi din oraș, deși, în realitate, controlează doar partea de nord, din care ucrainenii încep să-i alunge pe ruși.

„Ne dau ordine să folosim dronele noastre pentru a găsi un loc potrivit în care să se ascundă ai noștri, deoarece pozițiile lor sunt acoperite constant de focul rusesc… Băieții aleargă înăuntru, iar acolo sunt ruși cu arme automate”, a relatat unul dintre operatorii de drone ucraineni, descriind situația din jurul orașului Kupiansk.

Scene similare au loc în zona Novopil, unde, așa cum povestește un soldat din Vladivostok, „sase oameni au supraviețuit dintr-o sută care au intrat în luptă. Au șters întreaga companie”.

„Depind din ce în ce mai mult de mercenari străini”

Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, în ultimele zile rușii au primit ordine de a ataca pozițiile din apropierea orașului Pokrovsk „cu orice preț ”, ceea ce a dus la o creștere bruscă a pierderilor de partea agresorului.

Armata rusă începe, de asemenea, să se confrunte cu o lipsă de soldați. Oficial, Kremlinul nu recunoaște acest lucru, dar datele de pe front vorbesc de la sine.

Un analist occidental a dezvăluit că până în iulie 2025, străinii ar constitui 49% din prizonierii de război, comparativ cu doar 1% în 2022.

Deși acest lucru poate să nu reflecte pe deplin structura armatei, indică probleme serioase de personal în cadrul forțelor lui Putin, care depind din ce în ce mai mult de mercenari străini.

Moscova se laudă că a cucerit 0,8% din suprafaţa Ucrainei de la începutul anului 2025

Armata rusă a anunţat, într-un comunicat, la jumătatea lunii septembrie 2025, că a cucerit localităţile – Derîlove şi Maiske – în regiunea Doneţk, controlată de către Rusia, şi localitatea Stepove, în regiunea Dnipropetrovsk.

Moscova a cucerit aproximativ 0,8% din suprafaţa Ucrainei de la începutul acestui an, potrivit Ministerului rus al Apărării.

În general, ultimele 12 luni au fost marcate de o avansare a armatei ruse în Ucraina. Din august 2024 până în iulie 2025, rușii au cucerit aproape 5.900 km2, față de 1.360 km2 în cele douăsprezece luni anterioare. Cu toate acestea, câștigul rus din ultimul an reprezintă mai puțin de 1% din teritoriul ucrainean dinaintea războiului, inclusiv Crimeea și Donbass.

La sfârșitul lunii iulie, Rusia exercita control total sau parțial asupra a aproape 19% din teritoriul ucrainean.

Prioritatea lui Vladimir Putin este să cucerească Odesa și să ajungă la Gurile Dunării, iar Republica Moldova poate fi folosită de liderul rus în acest scop, avertizează un fost consilier prezidențial ucrainean.





