Acestea combină siguranța și viteza de încărcare superioară cu o densitate energetică mai mare.

Un exemplu recent este seria de baterii externe SolidSafe de la compania din Singapore, BMX, bazată pe tehnologia semi-solid-state. Gama oferă variante de 5.000mAh și 10.000mAh, cu încărcare wireless magnetică Qi2, totul într-un format compact de doar 6.8 mm grosime. Prețurile pornesc de la 59 de dolari, demonstrând că tehnologia nu reprezintă o problemă nici pentru buzunare.

Potrivit Android Authority, bateriile semi-solid-state sunt o etapă intermediară între tehnologia litiu-ion convențională și cea solid-state. Spre deosebire de bateriile clasice, care utilizează un electrolit lichid pentru a transporta ionii de litiu între catod și anod, cele semi-solid-state înlocuiesc acest electrolit cu unul pe bază de polimer sau gel, cu o cantitate mică de lichid pentru a îmbunătăți conductivitatea.

Acumulatorii semi-solid-state își propun să rezolve problemele bateriilor litiu-ion tradiționale prin preluarea ideilor din tehnologia solid-state și adaptarea lor într-un mod mai practic, mai explică sursa citată.

Avantajele bateriilor semi-solid-state

Bateriile litiu-ion actuale oferă o densitate energetică moderată, între 150 și 250 Wh/kg, ceea ce permite acumulatorilor externi să atingă capacități rezonabile fără a fi prea voluminoase. De asemenea, pot fi încărcate rapid, deși uneori există riscuri de supraîncălzire.

Totuși, siguranța rămâne o problemă, deoarece pot deveni periculoase în caz de perforare sau supraîncălzire, un aspect care îngrijorează tot mai mult companiile aeriene.

În schimb, bateriile semi-solid-state oferă beneficii multiple. Electrolitul gelificat reduce riscul de incendiu și de „scăpare termică”, deși nu îl elimină complet.

În plus, densitatea energetică poate depăși 300 Wh/kg, ceea ce înseamnă că dispozitivele pot fi mai subțiri, mai ușoare și mai portabile, fără a sacrifica capacitatea.

Tehnologia permite și viteze mai mari de încărcare, comparabile sau chiar superioare bateriilor litiu-ion tradiționale (mai mari de 2C). Un alt avantaj semnificativ îl reprezintă potențiala durată de viață mai lungă a ciclurilor de încărcare, ceea ce ar putea reduce cantitatea de deșeuri electronice generate.

Cu toate acestea, durabilitatea reală a acestor baterii va depinde de chimia exactă utilizată de fiecare producător.

Un viitor accesibil

Spre deosebire de bateriile solid-state, care necesită linii de producție complet noi și investiții majore, cele semi-solid-state pot fi fabricate pe echipamente deja existente. Astfel, sunt mai accesibile din punct de vedere economic.

Deja pe piață există produse cu această tehnologie, cum ar fi Statik State Power Bank, BMX SolidSafe Power Banks și Momax 1-Power S.Pass, cu prețuri cuprinse între 50 și 100 de dolari.

Bateriile semi-solid-state pot aduce o revoluție în domeniul tehnologiei portabile, oferind o autonomie mai mare, device-uri mai subțiri și mai ușoare, toate la costuri competitive. Este o inovație promițătoare care merită urmărită îndeaproape.

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